Uwaga! Nadciąga potężny atak zimy. Możliwe burze śnieżne i wyładowania. Synoptycy ostrzegają przed ekstremalną pogodą
Polska stoi przed pierwszym w tym roku, prawdziwie zimowym uderzeniem. Synoptycy zapowiadają nagłe ochłodzenie, intensywne opady śniegu, marznący deszcz, a nawet burze śnieżne z wyładowaniami atmosferycznymi. W niektórych regionach w ciągu jednej doby spadnie tyle deszczu, ile normalnie notuje się w połowie miesiąca. Wystarczy kilka godzin, by pogoda zmieniła się z jesiennej na skrajnie zimową.
IMGW wydał pierwsze ostrzeżenia. Na Dolnym Śląsku prognozowane są intensywne opady śniegu, a wysoko powyżej 700 metrów przyrost pokrywy sięgnie 10–15 cm. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu należy spodziewać się oblodzenia, które już dziś wieczorem utrudni poruszanie się po drogach i chodnikach. W Tatrach może spaść nawet 30 cm świeżego śniegu, a w Sudetach i Beskidach około 15 cm.
W najbliższych godzinach pogoda stanie się znacznie bardziej dynamiczna. Meteorolodzy przewidują możliwość wystąpienia burz śnieżnych – zjawiska rzadkiego, ale niezwykle gwałtownego. Miejscami pojawią się opady krupy śnieżnej, intensywne deszcze ze śniegiem, a lokalnie także wyładowania atmosferyczne. Serwis fanipogody.pl podkreśla, że pierwsze burze mogą pojawić się już przed południem w pasie nadmorskim, a kolejne wieczorem i w nocy.
Taka gwałtowna zmiana warunków pogodowych nie jest przypadkowa. Europa znajduje się obecnie pod wpływem rozległego układu niżowego znad Zatoki Fińskiej i północno-zachodniej Rosji. Nad Polskę nasuwa się pofalowany front atmosferyczny, który wypiera wilgotne powietrze polarne morskie, a od północy ściąga arktyczne chłody. Ten kontrast mas powietrza sprzyja nagłym śnieżycom, ulewnym opadom i silnym porywom wiatru.
Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże lub całkowite, jedynie na północnym zachodzie możliwe będą chwilowe przejaśnienia. Nad morzem mogą rozwinąć się burze śnieżne, a na południu intensywne opady osiągną 15–35 mm. W górach spadnie kolejna porcja śniegu – nawet 25 cm w Tatrach. Temperatura w dzień wyniesie od 3°C na północnym wschodzie, przez 5–7°C w centrum i na zachodzie, po aż 12°C na południowym wschodzie kraju.
Wysoko w górach wiatr w porywach osiągnie 85–100 km/h, co oznacza zawieje i zamiecie śnieżne. Noc przyniesie mróz do –4°C, a jedynie na wybrzeżu pozostanie nieco cieplej – około 3–4°C.
Nadchodzące godziny będą trudne dla kierowców i pieszych. Oblodzenia, nagłe opady i zmieniające się warunki pogodowe mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Specjaliści zalecają szczególną ostrożność, unikanie górskich szlaków oraz przygotowanie się na możliwe utrudnienia komunikacyjne.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.