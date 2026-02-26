Uwaga. Najwyższy alarm nadal na Mazowszu. Zagrożony ogromny obszar
Sytuacja hydrologiczna w kraju zaczyna wyglądać poważniej, niż jeszcze kilka godzin temu. Na najnowszej mapie ostrzeżeń IMGW pojawił się rozległy, żółty obszar obejmujący niemal całą północno-wschodnią Polskę. To oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia, które wcześniej nie obejmowało tak dużego terenu.
Najwyższy alarm nadal na Mazowszu
Najbardziej niepokojąca sytuacja utrzymuje się na północny zachód od Warszawy, w zlewni rzeki Wkry. Ten obszar pozostaje oznaczony kolorem czerwonym, czyli trzecim, najwyższym stopniem zagrożenia. Oznacza to realne ryzyko poważnych wezbrań i podtopień.
Wysokie zagrożenie w kilku regionach kraju
Kolor pomarańczowy, czyli ostrzeżenie drugiego stopnia, widoczny jest w kilku częściach Polski.
Alert obejmuje m.in.:
Białą Podlaską oraz tereny na północ od Siedlec w rejonie rzeki Bug,
obszar na południe od Gdańska i na północ od Grudziądza,
okolice Bydgoszczy i Torunia,
rejony Kalisza,
tereny na południe od Leszna,
wąski odcinek rzeki na północ od Wrocławia.
W tych miejscach możliwe są dalsze wzrosty stanów wód oraz lokalne podtopienia.
Ogromna nowa strefa żółta. Co to oznacza?
Największą zmianą na mapie jest rozległy obszar ostrzeżenia pierwszego stopnia w północno-wschodniej Polsce. W tej strefie znajdują się m.in.:
Białystok,
Olsztyn,
Ostrołęka,
Łomża.
Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz wystąpienia lokalnych podtopień. To sygnał, że sytuacja może się dynamicznie rozwijać i wymaga monitorowania.
Eksperci podkreślają, że tak duży obszar objęty alertem pierwszego stopnia wskazuje na pogorszenie warunków hydrologicznych na znacznie większym terenie niż wcześniej zakładano.
Szara strefa na południu Polski
Na mapie widoczny jest również wyraźny szary obszar obejmujący Śląsk, w tym Katowice, Tychy, Rybnik oraz Bielsko-Białą. W systemach IMGW kolor szary oznacza zazwyczaj inny rodzaj komunikatu, np. związany z jakością powietrza lub specyficzne ostrzeżenie niezwiązane bezpośrednio z wezbraniami rzek.
Co to oznacza dla mieszkańców
Jeśli mieszkasz w strefie czerwonej lub pomarańczowej, sytuacja wymaga szczególnej czujności. W strefie żółtej warto na bieżąco śledzić komunikaty IMGW i lokalnych służb.
Zmiany na mapie pokazują, że zagrożenie obejmuje coraz większy obszar kraju. Warunki pogodowe i hydrologiczne mogą powodować dalsze wzrosty poziomów rzek oraz lokalne podtopienia.
Najbliższe godziny będą kluczowe dla rozwoju sytuacji w północno-wschodniej Polsce oraz w zlewni Wkry i Bugu.
