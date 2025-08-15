Uwaga niebezpieczeństwo! Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydaje komunikat do wszystkich mieszkańców
Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował o niepokojącej sytuacji na rzece Wkrze. W wodzie zauważono martwe ryby oraz jej nienaturalny wygląd. Obecnie prowadzone są działania mające ustalić przyczynę tego zjawiska.
Pobór próbek i wzmożona kontrola
Próbki wody zostały pobrane w miejscowościach Lubowidz, Brudnice i Poniatowo. Na plaży w Brudnicach policja podjęła decyzję o wzmożonych patrolach w rejonie rzeki. W tej samej miejscowości jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzą natlenianie wody, aby przeciwdziałać dalszym stratom w ekosystemie.
Zalecenia dla mieszkańców
Do czasu wyjaśnienia sytuacji służby zalecają unikanie kontaktu z wodą w rzece. Jest to środek ostrożności mający na celu ochronę zdrowia mieszkańców i turystów przebywających w pobliżu Wkry.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeżeli mieszkasz lub wypoczywasz w pobliżu rzeki Wkry, zrezygnuj z kąpieli, wędkowania oraz wszelkich form rekreacji wymagających kontaktu z wodą do momentu, aż służby przekażą oficjalne wyniki badań. Śnięcie ryb może być spowodowane zarówno czynnikami naturalnymi, jak i skażeniem wody, dlatego zachowanie ostrożności jest kluczowe.
Władze apelują, aby unikać nie tylko bezpośredniego kontaktu z wodą, ale również przebywania w miejscach, gdzie możliwy jest kontakt z martwymi rybami lub pianą na powierzchni rzeki. W przypadku przypadkowego zetknięcia się z wodą należy jak najszybciej umyć skórę czystą wodą z mydłem, a w razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.
Rodzice i opiekunowie powinni zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci, które mogą nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia. Zaleca się także, aby osoby spacerujące z psami w pobliżu rzeki pilnowały, by zwierzęta nie piły wody z Wkry i nie wchodziły do niej, ponieważ potencjalne zanieczyszczenia mogą być równie groźne dla ich zdrowia.
