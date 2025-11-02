Uwaga! Nowa fala oszustw w całej Polsce. Złodzieje montują nakładki na bankomatach i kradną pieniądze z kont
W całej Polsce odnotowuje się coraz więcej przypadków oszustw przy bankomatach. Przestępcy stosują specjalne urządzenia, które skanują dane kart płatniczych i umożliwiają im kradzież pieniędzy z kont. Ostrzeżenia w tej sprawie pojawiły się m.in. w mediach społecznościowych, a policja apeluje o ostrożność.
Jak działają przestępcy
Złodzieje montują na bankomatach nakładki skanujące, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak część urządzenia. Po włożeniu karty do bankomatu dane zostają przechwycone, a następnie wykorzystane do sklonowania karty lub wykonania nieautoryzowanych transakcji. Wystarczy jedno użycie karty, by pieniądze mogły zniknąć z konta.
W wielu przypadkach oszuści instalują również miniaturowe kamery lub fałszywe klawiatury, które rejestrują wpisywany PIN. Cały proces trwa zaledwie kilka sekund, a użytkownik często nie zauważa, że bankomat został zmodyfikowany.
Jak się chronić
Eksperci przypominają, by przed każdym użyciem bankomatu:
- dokładnie obejrzeć urządzenie – zwłaszcza miejsce na kartę i klawiaturę,
- nie korzystać z bankomatów, które mają luźne lub wystające elementy,
- zasłaniać ręką klawiaturę podczas wpisywania PIN-u,
- regularnie sprawdzać historię transakcji na koncie.
Jeśli zauważysz coś podejrzanego – nie korzystaj z urządzenia i natychmiast zgłoś sytuację do banku lub na policję.
Policja apeluje o czujność
Funkcjonariusze przypominają, że przestępcy wybierają najczęściej bankomaty w miejscach o dużym natężeniu ruchu – przy centrach handlowych, dworcach i na stacjach paliw.
W ostatnich tygodniach liczba zgłoszeń dotyczących tego typu kradzieży wyraźnie wzrosła. Policja apeluje do wszystkich użytkowników o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina, że nawet nieznaczna różnica w wyglądzie bankomatu może oznaczać, że został on zmanipulowany.
Ostrożność i dokładne obejrzenie urządzenia przed wypłatą gotówki mogą uchronić przed utratą oszczędności.
