Uwaga! Ogromne utrudnienia w Warszawie. Zablokowany przejazd
Wieczór 14 stycznia 2026 roku przyniósł mieszkańcom stolicy poważne utrudnienia. Gwałtowne załamanie pogody, przed którym ostrzegali synoptycy, zbiera swoje żniwo na stołecznych drogach i torowiskach. Najnowsze komunikaty Zarządu Transportu Miejskiego wskazują na zablokowany przejazd w kluczowym punkcie Pragi-Południe, co paraliżuje powroty do domów dla tysięcy pasażerów.
Zablokowane Aleje Waszyngtona. Tramwaje nie kursują
Zgodnie z komunikatem wydanym o godzinie 21:16, doszło do zablokowania przejazdu w rejonie skrzyżowania alei Waszyngtona i ulicy Garibaldiego. Sytuacja ta bezpośrednio uderzyła w pasażerów korzystających z popularnych linii tramwajowych 9 oraz 24. Służby nadzoru ruchu podjęły natychmiastową decyzję o wprowadzeniu tras objazdowych, aby rozładować zator.
Tramwaje jadące w kierunku pętli Gocławek zostały skierowane na trasę zastępczą przebiegającą przez al. Zieleniecką, ul. Zamoyskiego oraz ul. Grochowską do Ronda Wiatraczna. Pasażerowie oczekujący na przystankach wzdłuż alei Waszyngtona muszą liczyć się ze znacznymi opóźnieniami oraz koniecznością korzystania z alternatywnych środków transportu. Służby pracują nad udrożnieniem przejazdu, jednak utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.
IMGW bije na alarm: Marznący deszcz i śnieżyce
Przyczyną trudnej sytuacji drogowej jest dynamiczna aura. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał serię ostrzeżeń obowiązujących 14 stycznia 2026 roku. Nad region nasunęła się strefa opadów marznącego deszczu, przemieszczająca się z zachodu na wschód. Synoptycy ostrzegają, że opady te powodują gołoledź, przez co nawierzchnie dróg i chodników stają się ekstremalnie śliskie. Choć na zachodnich krańcach strefy temperatura powoli rośnie, w wielu miejscach wciąż występuje „szklanka”.
Dodatkowo, równolegle z marznącym deszczem, nadciągnęła strefa intensywnych opadów śniegu. Prognozy wskazują na wzrost natężenia opadów w godzinach wieczornych i nocnych. Połączenie śliskiej nawierzchni z ograniczoną widocznością tworzy skrajnie niebezpieczne warunki dla kierowców i motorniczych, co bezpośrednio przekłada się na liczbę kolizji i zatorów w mieście.
Uwaga na mandaty i odszkodowania
W tak trudnych warunkach łatwo o kosztowny błąd. Przypominamy, że za nieodśnieżenie samochodu (w tym dachu i reflektorów) grozi mandat do 3000 złotych. Z kolei właściciele nieruchomości muszą pamiętać o obowiązku usuwania lodu i błota pośniegowego z chodników przylegających do ich posesji. Jeśli przechodzień poślizgnie się na oblodzonym fragmencie i dozna uszczerbku na zdrowiu, właściciel terenu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i wypłaty wysokiego odszkodowania.
Jak dotrzeć do celu?
W związku z trwającymi utrudnieniami:
- Omijaj Aleję Waszyngtona: Jeśli podróżujesz liniami 9 lub 24 w stronę Gocławka, wybierz autobusy kursujące ul. Grochowską lub Ostrobramską.
- Sprawdź rozkład online: Śledź komunikaty w aplikacjach transportowych, ponieważ trasy mogą ulegać dynamicznym zmianom.
- Zachowaj ostrożność na chodnikach: Ostrzeżenia o marznącym deszczu oznaczają, że chodniki mogą być pokryte niewidoczną warstwą lodu.
