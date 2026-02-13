Uwaga. Ostrzeżenie dla Mazowsza. Będzie bardzo niebezpiecznie

W nocy warunki na drogach mogą gwałtownie się pogorszyć. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią w północnej części województwa mazowieckiego. Nawierzchnie mogą być bardzo śliskie, a poruszanie się samochodem i pieszo stanie się utrudnione.

Co się zmienia tej nocy

Prognozy wskazują na spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza przy jednoczesnym występowaniu wilgoci. W takich warunkach cienka, niemal niewidoczna warstwa lodu może szybko pokryć jezdnie, chodniki oraz parkingi. Zjawisko jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ asfalt może wyglądać na mokry, choć w rzeczywistości będzie oblodzony.

Największe ryzyko dotyczy północnego Mazowsza. To tam przewidywane są warunki sprzyjające powstawaniu gołoledzi.

Fakty. Dlaczego będzie ślisko

Gołoledź powstaje, gdy opady deszczu lub mżawki zamarzają na wychłodzonej nawierzchni. Wystarczy niewielki spadek temperatury, aby droga w krótkim czasie zamieniła się w lodowisko. Najbardziej narażone są:

• mosty i wiadukty

• drogi lokalne i osiedlowe

• chodniki i ścieżki rowerowe

• parkingi oraz place manewrowe

Kierowcy powinni liczyć się z wydłużoną drogą hamowania oraz możliwością utraty przyczepności. Piesi z kolei są narażeni na upadki i kontuzje.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli mieszkasz w północnej części Mazowsza lub planujesz nocną podróż, zachowaj szczególną ostrożność.

• Zmniejsz prędkość i zwiększ odstęp od innych pojazdów.

• Unikaj gwałtownego hamowania i nagłych manewrów.

• Sprawdź stan opon i działanie świateł.

• Wybieraj obuwie z antypoślizgową podeszwą.

Czy Twoja trasa prowadzi przez drogi lokalne lub nieoświetlone odcinki? To właśnie tam ryzyko może być największe.

Podsumowanie i ważne zalecenia

Noc przyniesie trudne warunki na północnym Mazowszu. Nawierzchnie mogą być bardzo śliskie, a sytuacja na drogach dynamiczna. Warto zaplanować wyjazd wcześniej lub, jeśli to możliwe, ograniczyć nocne podróże.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Sprawdź aktualne komunikaty pogodowe dla swojego powiatu i dostosuj plany do warunków.

