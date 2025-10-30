Uwaga! Oszuści podszywają się pod znany sklep. Nowe fałszywe reklamy krążą po Facebooku
Cyberprzestępcy znów uaktywnili się w sieci. Tym razem podszywają się pod znaną markę odzieżową Ochnik, publikując fałszywe reklamy na Facebooku. Ostrzeżenie w tej sprawie wydał zespół CSIRT KNF, który alarmuje, że fałszywe strony mogą służyć do kradzieży danych kart płatniczych użytkowników.
Fałszywe promocje i niebezpieczne linki
Oszuści tworzą reklamy wyglądające jak oficjalne kampanie Ochnika – zachęcają do skorzystania z „nadzwyczajnych rabatów” lub „wyprzedaży do -80%”. Kliknięcie w taką reklamę prowadzi jednak nie na prawdziwą stronę sklepu, lecz na podrobioną witrynę, której adres często różni się tylko jednym znakiem od oryginału.
Na pierwszy rzut oka fałszywa strona wygląda bardzo profesjonalnie – zawiera logo Ochnika, zdjęcia produktów, a nawet sekcję „bestsellery”. Dopiero przy płatności okazuje się, że formularz przekazuje dane kart płatniczych bezpośrednio do cyberprzestępców.
Jak rozpoznać oszustwo?
CSIRT KNF zwraca uwagę, że fałszywe domeny często mają nietypowe adresy, kończące się na
.top,
.shop,
.xyz lub inne rzadko spotykane rozszerzenia. W opublikowanym ostrzeżeniu eksperci podają przykład strony ochnik.kicksse.top, która imituje prawdziwy sklep, ale nie ma z marką żadnego związku.
Użytkownicy, którzy klikną w link z reklamy, mogą zostać poproszeni o podanie:
- numeru karty płatniczej,
- daty ważności,
- kodu CVV,
- a czasem także danych osobowych i adresowych.
Wszystkie te informacje mogą posłużyć oszustom do kradzieży pieniędzy z konta lub dokonywania nieautoryzowanych transakcji.
Oficjalne ostrzeżenie
„Bądźcie czujni i nie dajcie się okraść!” – apeluje CSIRT KNF. Eksperci przypominają, by zawsze sprawdzać adres strony, na której dokonujemy zakupów, i nie podawać danych karty w serwisach, które wzbudzają choćby najmniejsze wątpliwości.
Ochnik również potwierdził, że nie ma nic wspólnego z tymi fałszywymi stronami. Prawdziwe oferty marki publikowane są wyłącznie na stronie ochnik.com oraz w oficjalnych kanałach social media.
Jak się zabezpieczyć?
Specjaliści zalecają kilka prostych kroków, które mogą uchronić przed utratą pieniędzy:
- Zawsze sprawdzaj adres strony przed dokonaniem płatności.
- Nie klikaj w reklamy z podejrzanie niskimi cenami.
- Używaj zaufanych metod płatności (np. BLIK, PayU, Przelewy24).
- Włącz powiadomienia o transakcjach w aplikacji bankowej – dzięki temu szybko zauważysz nieautoryzowaną operację.
- Zgłaszaj fałszywe strony bezpośrednio na Facebooku lub do CERT Polska.
Fałszywe sklepy coraz częstsze
Eksperci przypominają, że podobne kampanie phishingowe pojawiają się regularnie, zwłaszcza w okresach zwiększonego ruchu w e-commerce, jak przed świętami czy Black Friday. W ostatnich miesiącach oszuści podszywali się już pod takie marki jak CCC, Zalando, Reserved czy Media Expert.
Warto zachować czujność – każda zbyt atrakcyjna promocja może okazać się pułapką.
