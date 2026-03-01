Uwaga, oszuści żerują na chaosie w lotnictwie. Podszywają się pod linie lotnicze i wyłudzają dane
W czasie napiętej sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu i licznych zakłóceń w ruchu lotniczym do gry weszli cyberprzestępcy. Qatar Airways wydały pilne ostrzeżenie przed fałszywymi kontami podszywającymi się pod przewoźnika i próbującymi wyłudzać wrażliwe dane pasażerów.
Linia lotnicza poinformowała, że w sieci pojawiły się profile udające oficjalne kanały Qatar Airways. Oszuści kontaktują się z podróżnymi, prosząc o podanie haseł, kodów jednorazowych, danych bankowych lub innych poufnych informacji.
Linie lotnicze ostrzegają: nie podawaj danych
Qatar Airways podkreśla, że nigdy nie prosi pasażerów o hasła, kody OTP, szczegóły kart płatniczych ani danych do bankowości internetowej za pośrednictwem mediów społecznościowych czy prywatnych wiadomości.
Przewoźnik apeluje, aby korzystać wyłącznie z oficjalnych, zweryfikowanych kanałów komunikacji, takich jak strona internetowa qatarairways.com oraz oficjalna aplikacja mobilna.
Chaos sprzyja przestępcom
Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa od lat ostrzegają, że sytuacje kryzysowe są dla oszustów idealnym momentem do działania. Odwołane loty, zmiany tras, zamknięta przestrzeń powietrzna i nerwowa atmosfera powodują, że pasażerowie szukają szybkich informacji i pomocy. To właśnie wtedy łatwiej kliknąć w fałszywy link lub odpowiedzieć na wiadomość podszywającą się pod obsługę linii lotniczej.
Scenariusz jest często podobny. Ofiara otrzymuje wiadomość o rzekomej zmianie rezerwacji, konieczności dopłaty, zwrocie pieniędzy albo pilnej weryfikacji danych. Kliknięcie w link prowadzi do strony łudząco podobnej do oficjalnej witryny przewoźnika.
Important
We are aware of fraudulent accounts impersonating Qatar Airways and requesting personal information.
Qatar Airways will never ask for passwords, OTPs, banking details, or other sensitive information via social media or direct messages.
Please interact only with our…
— Qatar Airways (@qatarairways) March 1, 2026
Jak się chronić
Podróżni powinni zachować szczególną ostrożność i weryfikować źródło każdej wiadomości. Warto sprawdzić, czy konto w mediach społecznościowych ma oficjalne oznaczenie weryfikacji. Nie należy podawać danych logowania ani informacji finansowych poza oficjalną stroną przewoźnika.
W przypadku wątpliwości najlepiej samodzielnie wejść na stronę linii lotniczej, wpisując adres w przeglądarce, zamiast korzystać z linków otrzymanych w wiadomościach.
