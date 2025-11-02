Uwaga! Parafia przypomina. Masz czas tylko do 8 listopada
Parafia Konkatedralna Bożego Ciała na Kamionku podziękowała wiernym za liczny udział w modlitwie za zmarłych na Cmentarzu Kamionkowskim. Wierni przez ostatnie dni odwiedzali groby bliskich, uczestnicząc w nabożeństwach i wspólnej modlitwie za dusze zmarłych.
Tysiące wiernych na Kamionku
Jak przekazała parafia, frekwencja na cmentarzu była wyjątkowo duża. Mieszkańcy Warszawy licznie włączyli się we wspólną modlitwę, odwiedzając groby bliskich i uczestnicząc w nabożeństwach w intencji zmarłych.
„Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie nawiedzili Cmentarz Kamionkowski i włączyli się we wspólną modlitwę za naszych zmarłych” – przekazano w komunikacie parafii.
Odpust za zmarłych do 8 listopada
Duchowni przypominają, że do 8 listopada włącznie wierni mogą każdego dnia uzyskać odpust zupełny za dusze zmarłych. Aby go otrzymać, wystarczy nawiedzić cmentarz, pomodlić się w intencji zmarłych oraz spełnić zwykłe warunki odpustu.
Odpust ten można ofiarować wyłącznie za dusze przebywające w czyśćcu. Parafia zachęca, by modlitwa była nie tylko obowiązkiem religijnym, ale także wyrazem pamięci i wdzięczności wobec tych, którzy odeszli.
„Pamięć i nadzieja na spotkanie w Domu Ojca”
W przesłaniu duchownych podkreślono duchowy wymiar listopadowych dni zadumy.
„Niech nasza modlitwa będzie wyrazem pamięci, wdzięczności i nadziei na spotkanie w Domu Ojca” – napisała parafia.
Tradycja modlitwy za zmarłych w pierwszych dniach listopada pozostaje jednym z najważniejszych elementów katolickiego kalendarza. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, warszawskie cmentarze ponownie wypełniły się światłem tysięcy zniczy i modlitwą wiernych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.