Uwaga pasażerowie! Awaria pociągu i opóźnienia na warszawskiej kolei

26 stycznia 2026 08:33 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie warszawskiej kolei muszą liczyć się z poważnymi problemami w poniedziałkowy poranek. Awaria składu Kolei Mazowieckich, do której doszło przy peronie 9 stacji Warszawa Zachodnia, zablokowała płynny ruch pociągów. Utrudnienia dotyczą kluczowego odcinka między stacjami Warszawa Okęcie a Warszawa Gdańska i wpływają na kursowanie wszystkich przewoźników korzystających z tej trasy

Fot. Shutterstock

Zobacz również:

Opóźnienia i zmiany tras SKM

Szybka Kolej Miejska poinformowała, że składy linii S3, S4 oraz S40 mogą notować opóźnienia przekraczające 30 minut w obu kierunkach. Sytuacja wymusiła na dyspozytorach wprowadzenie doraźnych zmian w organizacji ruchu. Przykładowo, pociąg linii S4 wyruszający z Piaseczna o godzinie 6:41 w stronę Zegrza Południowego musiał pominąć przystanki na odcinku Warszawa Wola – Warszawa ZOO. Skład ten został skierowany na dalekobieżną linię średnicową i przejechał przez stację Warszawa Centralna.

Co należy zrobić:

  • Sprawdź aplikację przewoźnika: Zanim wejdziesz na peron, zweryfikuj aktualne położenie swojego pociągu w aplikacji Portal Pasażera lub na stronie infopasazer.pl.

  • Zobacz również:

    Rozważ alternatywny transport: Przy opóźnieniach powyżej 30 minut na linii obwodowej warto rozważyć skorzystanie z metra (linia M1 ze stacji Warszawa Gdańska) lub tramwajów kursujących wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia.

  • Słuchaj komunikatów głosowych: Informacje o zmianach tras (takich jak przejazd przez Warszawę Centralną zamiast Warszawy Woli) są podawane na bieżąco przez megafony na stacjach.

  • Zachowaj bilet: W przypadku dużych opóźnień i korzystania z komunikacji zastępczej lub innych środków transportu miejskiego, zachowaj bilet do ewentualnej reklamacji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl