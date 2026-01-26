Uwaga pasażerowie! Awaria pociągu i opóźnienia na warszawskiej kolei
Pasażerowie warszawskiej kolei muszą liczyć się z poważnymi problemami w poniedziałkowy poranek. Awaria składu Kolei Mazowieckich, do której doszło przy peronie 9 stacji Warszawa Zachodnia, zablokowała płynny ruch pociągów. Utrudnienia dotyczą kluczowego odcinka między stacjami Warszawa Okęcie a Warszawa Gdańska i wpływają na kursowanie wszystkich przewoźników korzystających z tej trasy
Opóźnienia i zmiany tras SKM
Szybka Kolej Miejska poinformowała, że składy linii S3, S4 oraz S40 mogą notować opóźnienia przekraczające 30 minut w obu kierunkach. Sytuacja wymusiła na dyspozytorach wprowadzenie doraźnych zmian w organizacji ruchu. Przykładowo, pociąg linii S4 wyruszający z Piaseczna o godzinie 6:41 w stronę Zegrza Południowego musiał pominąć przystanki na odcinku Warszawa Wola – Warszawa ZOO. Skład ten został skierowany na dalekobieżną linię średnicową i przejechał przez stację Warszawa Centralna.
Co należy zrobić:
-
Sprawdź aplikację przewoźnika: Zanim wejdziesz na peron, zweryfikuj aktualne położenie swojego pociągu w aplikacji Portal Pasażera lub na stronie infopasazer.pl.
-
Rozważ alternatywny transport: Przy opóźnieniach powyżej 30 minut na linii obwodowej warto rozważyć skorzystanie z metra (linia M1 ze stacji Warszawa Gdańska) lub tramwajów kursujących wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia.
-
Słuchaj komunikatów głosowych: Informacje o zmianach tras (takich jak przejazd przez Warszawę Centralną zamiast Warszawy Woli) są podawane na bieżąco przez megafony na stacjach.
-
Zachowaj bilet: W przypadku dużych opóźnień i korzystania z komunikacji zastępczej lub innych środków transportu miejskiego, zachowaj bilet do ewentualnej reklamacji.
