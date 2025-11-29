Uwaga pasażerowie. Poważne utrudnienia na linii SKM S1 i pociągach KM
Od nocy pasażerowie muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w kursowaniu pociągów. Awaria urządzeń sterowania ruchem na odcinku Pruszków – Warszawa Włochy powoduje opóźnienia, odwołania składów oraz zmiany ich tras. Problemy rozpoczęły się 29 listopada 2025 o godz. 02:00 i potrwają co najmniej do 30 listopada 2025 do godz. 12:00.
Warto sprawdzić, czy sytuacja wpływa na Twoją codzienną trasę do pracy lub szkoły.
Co się zmienia w kursowaniu pociągów
Awaria SRK ograniczyła możliwości prowadzenia ruchu na jednym z kluczowych odcinków w aglomeracji warszawskiej. To właśnie przez ten fragment przejeżdżają pociągi:
• SKM linii S1
• Kolei Mazowieckich KM
Możliwe są:
• znaczne opóźnienia,
• skrócenia lub odwołania kursów,
• zmiany tras i relacji pociągów.
Przewoźnicy na bieżąco dostosowują ruch, aby udrożnić przejazdy, ale w godzinach szczytu sytuacja może być szczególnie trudna.
Fakty: skąd wzięły się problemy
Z informacji przekazanych przez zarządcę infrastruktury wynika, że doszło do awarii urządzeń SRK na odcinku Pruszków – Warszawa Włochy. To system odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie pociągów, dlatego jego uszkodzenie automatycznie ogranicza liczbę przejeżdżających składów.
Utrudnienia trwają już od kilku godzin, a naprawa wymaga pracy grup technicznych na miejscu. PLK zaznacza, że sytuacja powinna się stabilizować w ciągu dnia, ale godzina pełnego przywrócenia ruchu może ulec zmianie.
Co to oznacza dla Ciebie
• Jeśli dziś jedziesz z Pruszkowa, Piastowa, Ursusa lub Warszawy Zachodniej, przygotuj się na dłuższy czas podróży.
• Warto wyjść wcześniej i sprawdzić bieżące komunikaty, bo niektóre pociągi mogą zniknąć z rozkładu dosłownie na kilka minut przed planowanym odjazdem.
• Jeśli przesiadasz się na metro lub autobus, sprawdź, czy opóźnienia nie wymuszą zmiany Twojego planu dnia.
• Zastanów się nad alternatywną trasą. Czy możesz skorzystać z linii S2, autobusów lub tramwajów?
Aktualne informacje o kursowaniu pociągów są dostępne na portalu pasażera PKP PLK pod adresem: portalpasazera.pl/Opoznienia.
Sytuacja na linii Pruszków – Warszawa Włochy nadal jest niestabilna. Jeśli korzystasz z pociągów SKM S1 lub KM, regularnie monitoruj opóźnienia i przygotuj się na możliwe zmiany. Im częściej będziesz sprawdzać komunikaty, tym łatwiej zaplanujesz dzisiejszą podróż.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.