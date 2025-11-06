Uwaga pasażerowie! Poważne utrudnienia w kursowaniu metra linii M1. Uruchomiono autobusy zastępcze
Wieczorem doszło do poważnych zakłóceń w kursowaniu warszawskiego metra. Linia M1 kursuje obecnie w dwóch skróconych relacjach: Kabaty–Centrum oraz Dworzec Gdański–Młociny. Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą, która ma ułatwić przejazd przez zamknięty odcinek.
Metro kursuje w dwóch pętlach
Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny, z powodu przyczyn technicznych ruch pociągów na linii M1 został ograniczony.
Składy nie kursują pomiędzy stacjami Centrum i Dworzec Gdański.
Metro kursuje obecnie:
w relacji Kabaty – Centrum,
oraz Dworzec Gdański – Młociny.
Służby techniczne pracują nad usunięciem usterki. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia.
Autobusy zastępcze na trasie Centrum – Plac Wilsona
Aby ułatwić pasażerom dojazd przez nieczynny odcinek, uruchomiona została linia autobusowa Z.
Autobusy kursują na trasie:
Centrum 04 – Marszałkowska – Andersa – Dworzec Gdański 01,
z przystankami pośrednimi w rejonie Placu Bankowego i Placu Wilsona.
Przewoźnik zaleca pasażerom śledzenie bieżących komunikatów na stronie wtp.waw.pl oraz infolinii 19115.
Co to oznacza dla czytelników
W godzinach nocnych pasażerowie powinni spodziewać się wydłużonego czasu przejazdu i większego ruchu w autobusach zastępczych.
WTP apeluje o wcześniejsze planowanie podróży oraz korzystanie z innych linii komunikacji miejskiej, jeśli to możliwe.
W momencie przywrócenia pełnego ruchu na linii M1 przewoźnik poinformuje o tym w osobnym komunikacie.
