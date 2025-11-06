Uwaga pasażerowie! Poważne utrudnienia w kursowaniu metra linii M1. Uruchomiono autobusy zastępcze

7 listopada 2025 00:11 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wieczorem doszło do poważnych zakłóceń w kursowaniu warszawskiego metra. Linia M1 kursuje obecnie w dwóch skróconych relacjach: Kabaty–Centrum oraz Dworzec Gdański–Młociny. Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą, która ma ułatwić przejazd przez zamknięty odcinek.

Fot. Warszawa w Pigułce

Metro kursuje w dwóch pętlach

Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny, z powodu przyczyn technicznych ruch pociągów na linii M1 został ograniczony.
Składy nie kursują pomiędzy stacjami Centrum i Dworzec Gdański.

Metro kursuje obecnie:

  • w relacji Kabaty – Centrum,

  • oraz Dworzec Gdański – Młociny.

Służby techniczne pracują nad usunięciem usterki. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia.

Autobusy zastępcze na trasie Centrum – Plac Wilsona

Aby ułatwić pasażerom dojazd przez nieczynny odcinek, uruchomiona została linia autobusowa Z.
Autobusy kursują na trasie:
Centrum 04 – Marszałkowska – Andersa – Dworzec Gdański 01,
z przystankami pośrednimi w rejonie Placu Bankowego i Placu Wilsona.

Przewoźnik zaleca pasażerom śledzenie bieżących komunikatów na stronie wtp.waw.pl oraz infolinii 19115.

Co to oznacza dla czytelników

W godzinach nocnych pasażerowie powinni spodziewać się wydłużonego czasu przejazdu i większego ruchu w autobusach zastępczych.
WTP apeluje o wcześniejsze planowanie podróży oraz korzystanie z innych linii komunikacji miejskiej, jeśli to możliwe.

W momencie przywrócenia pełnego ruchu na linii M1 przewoźnik poinformuje o tym w osobnym komunikacie.

Sugerowane zdjęcie:
Stacja metra z tablicą informacyjną „Opóźnienia” lub autobus zastępczy z napisem „Z” przy wjeździe na przystanek Centrum.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl