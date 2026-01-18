Uwaga pasażerowie! Utrudnienia planowane do końca miesiąca
Od soboty popularna „Wukadka” przestała docierać do serca Warszawy. Przez nagłe prace techniczne pociągi omijają Dworzec Śródmieście i Dworzec Centralny szerokim łukiem. To nie koniec kłopotów – składy będą kursować rzadziej, a nocne powroty staną się prawdziwym wyzwaniem!
Wielkie zamknięcie: Warszawa Zachodnia stacją końcową
Z powodu pilnego remontu, dwa tory prowadzące do centrum oraz stacja Warszawa Śródmieście WKD zostają całkowicie wyłączone z ruchu. Od soboty aż do 1 lutego pasażerowie muszą kończyć swoją podróż już na Dworcu Zachodnim (peron nr 1).
Uwaga! W porze nocnej i wczesno-porannej sytuacja jest jeszcze gorsza – niektóre pociągi nie dojadą nawet do Zachodniego, rozpoczynając bieg dopiero na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.
Nowy, rzadszy rozkład – uzbrój się w cierpliwość
Zapomnij o dotychczasowej częstotliwości kursowania. WKD wprowadza drastyczne zmiany:
-
Dni powszednie: Na kluczowym odcinku Komorów – Warszawa Zachodnia pociągi pojadą tylko co 35 minut.
-
Odcinek Grodzisk Maz. – Komorów: Tu standardowo co 17-18 minut (w godz. 6:00-18:00), ale rano i wieczorem również co 35 minut.
-
Weekendy: Przez całe dnie pociągi będą kursować jedynie w 35-minutowych odstępach (z wyjątkiem weekendu 24-25 stycznia).
Twoja deska ratunku: Gdzie wejdą z Twoim biletem?
Aby uniknąć paraliżu, wprowadzono wzajemne honorowanie biletów. Z biletem WKD możesz legalnie wsiąść do wybranych autobusów ZTM i pociągów SKM:
-
Pociągi SKM: Linie S1 (Pruszków – Śródmieście) oraz S2 (Al. Jerozolimskie – Śródmieście).
-
Autobusy do Centrum: Linie 127, 158, 517, N35, N85 (odcinki od Al. Jerozolimskich/Zachodniego do Dw. Centralnego).
-
Dojazd z Pruszkowa i Piastowa: Linie 717, 817 (do Dw. Zachodniego) oraz 159 (do Pl. Zawiszy).
Przewoźnik apeluje o dokładne sprawdzanie komunikatów przed wyjściem z domu. Utrudnienia potrwają przez całe ferie – do niedzieli, 1 lutego.
