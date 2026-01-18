Uwaga pasażerowie! Utrudnienia planowane do końca miesiąca

18 stycznia 2026 14:52 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Od soboty popularna „Wukadka” przestała docierać do serca Warszawy. Przez nagłe prace techniczne pociągi omijają Dworzec Śródmieście i Dworzec Centralny szerokim łukiem. To nie koniec kłopotów – składy będą kursować rzadziej, a nocne powroty staną się prawdziwym wyzwaniem!

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Wielkie zamknięcie: Warszawa Zachodnia stacją końcową

Z powodu pilnego remontu, dwa tory prowadzące do centrum oraz stacja Warszawa Śródmieście WKD zostają całkowicie wyłączone z ruchu. Od soboty aż do 1 lutego pasażerowie muszą kończyć swoją podróż już na Dworcu Zachodnim (peron nr 1).

Uwaga! W porze nocnej i wczesno-porannej sytuacja jest jeszcze gorsza – niektóre pociągi nie dojadą nawet do Zachodniego, rozpoczynając bieg dopiero na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Nowy, rzadszy rozkład – uzbrój się w cierpliwość

Zapomnij o dotychczasowej częstotliwości kursowania. WKD wprowadza drastyczne zmiany:

Zobacz również:

  • Dni powszednie: Na kluczowym odcinku Komorów – Warszawa Zachodnia pociągi pojadą tylko co 35 minut.

  • Odcinek Grodzisk Maz. – Komorów: Tu standardowo co 17-18 minut (w godz. 6:00-18:00), ale rano i wieczorem również co 35 minut.

  • Weekendy: Przez całe dnie pociągi będą kursować jedynie w 35-minutowych odstępach (z wyjątkiem weekendu 24-25 stycznia).

Twoja deska ratunku: Gdzie wejdą z Twoim biletem?

Aby uniknąć paraliżu, wprowadzono wzajemne honorowanie biletów. Z biletem WKD możesz legalnie wsiąść do wybranych autobusów ZTM i pociągów SKM:

  • Pociągi SKM: Linie S1 (Pruszków – Śródmieście) oraz S2 (Al. Jerozolimskie – Śródmieście).

  • Autobusy do Centrum: Linie 127, 158, 517, N35, N85 (odcinki od Al. Jerozolimskich/Zachodniego do Dw. Centralnego).

  • Dojazd z Pruszkowa i Piastowa: Linie 717, 817 (do Dw. Zachodniego) oraz 159 (do Pl. Zawiszy).

Przewoźnik apeluje o dokładne sprawdzanie komunikatów przed wyjściem z domu. Utrudnienia potrwają przez całe ferie – do niedzieli, 1 lutego.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl