Uwaga pasażerowie WKD! Trzy dni utrudnień!

14 stycznia 2026 17:41 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej muszą przygotować się na trudny koniec tygodnia. W związku z pracami modernizacyjnymi na linii, Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadza liczne ograniczenia w kursowaniu pociągów. Najpoważniejsze utrudnienia zaplanowano na sobotę, kiedy to pociągi całkowicie przestaną dojeżdżać do centrum stolicy

Fot. ZTM

Utrudnienia wynikają z konieczności przeprowadzenia prac torowych. Kolejarze będą wymieniać szyny na trasie między stacjami Warszawa Raków a Podkową Leśną Główną oraz montować nowe rozjazdy na stacji Warszawa Śródmieście WKD.

Harmonogram zmian: Czwartek – Sobota

Pierwsze modyfikacje w rozkładach wejdą w życie już w nocy ze środy na czwartek.

Jak skasować bilet w autobusie zastępczym?

Przewoźnik przypomina, że w autobusach komunikacji zastępczej nie ma kasowników. Pasażerowie z biletami jednorazowymi muszą pamiętać o ich odręcznym skasowaniu natychmiast po wejściu do pojazdu.

Instrukcja: W miejscu przeznaczonym na nadruk kasownika wpisz czytelnie datę i godzinę startu podróży (np. 15.01.26, godz. 10:10).

Bilety WKD ważne w pociągach Kolei Mazowieckich

Aby ułatwić podróżnym dotarcie do celu, wprowadzono wzajemne honorowanie biletów. W godzinach nocnych (23:00 – 6:00) pasażerowie posiadający bilety WKD mogą korzystać ze wszystkich pociągów Kolei Mazowieckich na trasie z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy Śródmieścia.

Szczegółowe wykazy numerów pociągów, które pojadą na skróconych trasach, oraz dokładne lokalizacje przystanków autobusowych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej WKD.

