Uwaga pasażerowie WKD! Trzy dni utrudnień!
Pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej muszą przygotować się na trudny koniec tygodnia. W związku z pracami modernizacyjnymi na linii, Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadza liczne ograniczenia w kursowaniu pociągów. Najpoważniejsze utrudnienia zaplanowano na sobotę, kiedy to pociągi całkowicie przestaną dojeżdżać do centrum stolicy
Utrudnienia wynikają z konieczności przeprowadzenia prac torowych. Kolejarze będą wymieniać szyny na trasie między stacjami Warszawa Raków a Podkową Leśną Główną oraz montować nowe rozjazdy na stacji Warszawa Śródmieście WKD.
Harmonogram zmian: Czwartek – Sobota
Pierwsze modyfikacje w rozkładach wejdą w życie już w nocy ze środy na czwartek.
-
Czwartek i piątek (15–16 stycznia): Problemy wystąpią głównie w godzinach porannych oraz nocnych. Część składów skończy trasę na stacji Komorów. Na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście pasażerowie będą musieli przesiąść się do autobusów zastępczych (ZA).
-
Sobota (17 stycznia): To najtrudniejszy dzień dla podróżnych. Przez całą dobę zamknięta będzie stacja Warszawa Śródmieście WKD oraz oba tory na odcinku do Warszawy Zachodniej. Ruch pociągów będzie całkowicie wstrzymany na tym kluczowym fragmencie trasy.
Jak skasować bilet w autobusie zastępczym?
Przewoźnik przypomina, że w autobusach komunikacji zastępczej nie ma kasowników. Pasażerowie z biletami jednorazowymi muszą pamiętać o ich odręcznym skasowaniu natychmiast po wejściu do pojazdu.
Instrukcja: W miejscu przeznaczonym na nadruk kasownika wpisz czytelnie datę i godzinę startu podróży (np. 15.01.26, godz. 10:10).
Bilety WKD ważne w pociągach Kolei Mazowieckich
Aby ułatwić podróżnym dotarcie do celu, wprowadzono wzajemne honorowanie biletów. W godzinach nocnych (23:00 – 6:00) pasażerowie posiadający bilety WKD mogą korzystać ze wszystkich pociągów Kolei Mazowieckich na trasie z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy Śródmieścia.
Szczegółowe wykazy numerów pociągów, które pojadą na skróconych trasach, oraz dokładne lokalizacje przystanków autobusowych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej WKD.
