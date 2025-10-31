Uwaga! Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Przygotuj się. Zacznie się 3 listopada
W poniedziałek, 3 listopada 2025 roku, w Warszawie odbędą się główne uroczystości z okazji 100. rocznicy ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza. Grobu bezimiennego obrońcy Lwowa. Jednego z najważniejszych symboli polskiej pamięci narodowej. W związku z wydarzeniem w centrum stolicy zostaną wprowadzone istotne zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu autobusów miejskich.
Zamknięte ulice i objazdy w centrum Warszawy
Z powodu uroczystości od godziny 11:00 do 15:00 zamknięte zostaną:
-
plac Piłsudskiego,
-
ulica Królewska – na odcinku od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia.
W tym czasie autobusy linii 106, 107, 111, 128 i 175 pojadą trasami objazdowymi. Między innymi:
-
linia 106 ominie plac Piłsudskiego, kierując się Marszałkowską i Miodową,
-
linia 107 pojedzie przez Senatorską i Miodową,
-
linia 111 zostanie przekierowana przez Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat,
-
linie 128 i 175 zakończą kursy wcześniej – na ulicy Emilii Plater, skąd ruszą ponownie w stronę Szczęśliwic i Lotniska Chopina.
Na trasach objazdowych wszystkie pierwsze napotkane przystanki będą obowiązywać jako stałe, a pozostałe – jako na żądanie. Zarząd Transportu Miejskiego prosi pasażerów o wcześniejsze zaplanowanie podróży i uwzględnienie zmian w rozkładach.
Warszawa odda hołd bohaterom
Grób Nieznanego Żołnierza, znajdujący się na placu Piłsudskiego, jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci w Polsce. W 2025 roku mija 100 lat od jego ustanowienia. Uroczystości będą miały charakter państwowy z udziałem przedstawicieli władz, wojska oraz kombatantów.
Podczas wydarzenia przewidziano ceremonię z udziałem warty honorowej Wojska Polskiego, złożenie wieńców oraz wystąpienia okolicznościowe. Dla wielu mieszkańców i turystów to wyjątkowa okazja, by oddać hołd żołnierzom, którzy polegli w obronie ojczyzny.
Utrudnienia tylko czasowe
Urzędnicy zapewniają, że wszystkie utrudnienia potrwają jedynie kilka godzin. Po zakończeniu oficjalnych obchodów ruch na placu Piłsudskiego i ulicy Królewskiej zostanie przywrócony do normy.
Warszawski Ratusz apeluje do kierowców o cierpliwość, a do uczestników wydarzenia – o przybycie komunikacją miejską. Obchody stulecia Grobu Nieznanego Żołnierza to wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu historycznym, które ma przypomnieć o poświęceniu i odwadze tych, którzy walczyli o wolną Polskę.
