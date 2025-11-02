Uwaga! Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w poniedziałek

Uważaj na zmiany w ruchu! W poniedziałek objazdy autobusów 116, 166, 180 i 503 w centrum Warszawy. Warszawski Transport Publiczny informuje o czasowej zmianie tras kilku linii autobusowych w związku ze zgromadzeniem publicznym zaplanowanym na poniedziałek, 3 listopada 2025 roku. Utrudnienia potrwają od godziny 12:00 do 16:00 i obejmą okolice Alej Ujazdowskich w ścisłym centrum miasta.

Zgromadzenie publiczne i objazdy autobusów

Demonstracja ma odbyć się przed gmachem przy Al. Ujazdowskich 1/3. Ze względów bezpieczeństwa w czasie wydarzenia autobusy linii 116, 166, 180 oraz 503 mogą zostać skierowane na trasy objazdowe.

Zmiany dotyczą obu kierunków i obejmą następujące linie:

Linie 116, 166, 503

  • W kierunku Chomiczówki / pl. Hallera / Konwiktorskiej:
    Wilanów / Os. Kabaty / Natolin Płn. – Belwederska – Spacerowa – Goworka – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – al. Szucha – Al. Ujazdowskie – dalej bez zmian.
  • W kierunku Wilanowa / Kabat / Natolina:
    Chomiczówka / pl. Hallera / Konwiktorska – Al. Ujazdowskie – al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Boya-Żeleńskiego – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – dalej bez zmian.

Linia 180

  • W kierunku Chomiczówki:
    Wilanów – Gagarina – Spacerowa – Goworka – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – al. Szucha – Al. Ujazdowskie – dalej bez zmian.
  • W kierunku Wilanowa:
    Chomiczówka – Al. Ujazdowskie – al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Boya-Żeleńskiego – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – dalej bez zmian.

Zasady obowiązujące na trasach objazdowych

Na trasach objazdowych pierwsze napotkane przystanki będą obowiązywać jako stałe, a pozostałe — na żądanie.

Co to oznacza dla pasażerów

Jeśli planujesz podróż w poniedziałek między południem a godziną 16:00, uwzględnij możliwe opóźnienia i zmiany tras. WTP zaleca korzystanie z aplikacji mobilnych oraz komunikatów wyświetlanych na przystankach, które będą na bieżąco informować o bieżącej sytuacji w centrum.

Organizatorzy przepraszają za utrudnienia i proszą o wyrozumiałość pasażerów.
Zgromadzenie publiczne potrwa cztery godziny, po czym autobusy powrócą na swoje stałe trasy.

