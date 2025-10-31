Uwaga! Pilny komunikat ZOO. Nie zbaczaj z alejek. Nie dotykaj
Warszawskie ZOO poinformowało o rozpoczęciu jesiennej akcji szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. Na terenie ogrodu zostały rozłożone specjalne przynęty zawierające szczepionkę. Placówka apeluje do odwiedzających: nie dotykajcie ich i nie zbierajcie!
Jak wygląda szczepionka?
Szczepionka ma formę zielono-brązowego krążka o intensywnym, rybnym zapachu. Wewnątrz znajduje się plastikowy pojemnik z płynną substancją immunologiczną. Preparat jest bezpieczny dla zwierząt, ale przeznaczony wyłącznie dla lisów. Gdy lis przegryzie przynętę, substancja wchodzi w kontakt z błonami śluzowymi jamy ustnej i stymuluje produkcję przeciwciał chroniących przed wścieklizną.
Co zrobić w razie kontaktu?
ZOO podkreśla, że szczepionki nie są przeznaczone do kontaktu z ludźmi. W przypadku przypadkowego dotknięcia przynęty lub płynnej zawartości szczepionki należy dokładnie umyć skórę wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza.
Każda przynęta, która miała kontakt z człowiekiem, nie zostanie przyjęta przez lisy, dlatego tak ważne jest, aby ich nie ruszać.
Dlaczego akcja jest potrzebna?
Szczepienie lisów to element ogólnopolskiego programu ochrony przed wścieklizną. Dzikie lisy są głównym rezerwuarem tego groźnego wirusa, który może być przenoszony także na zwierzęta domowe i ludzi. Regularne akcje szczepień znacząco zmniejszają ryzyko jego rozprzestrzeniania się na terenach miejskich.
Warszawskie ZOO apeluje:
„Prosimy nie zbaczać z alejek i nie dotykać żadnych rozłożonych przynęt. Szczepionki są bezpieczne tylko dla lisów i służą ich ochronie.”
Akcja potrwa do końca jesieni. Pracownicy ZOO będą regularnie monitorować teren i uzupełniać przynęty tam, gdzie zostaną zabrane przez zwierzęta.
Podsumowując: jeśli zauważysz zielono-brązowy krążek o rybnym zapachu – nie podnoś go, nie przenoś i nie pozwalaj dzieciom go dotykać. To ważny element działań, które mają chronić nie tylko lisy, ale i mieszkańców Warszawy przed groźną chorobą.
