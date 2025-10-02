Uwaga Polacy. Ogromna zmiana tuż za rogiem. Nikt nie uniknie jej skutków [02.10.2025]
Tempo zmian technologicznych sprawia, że to, co jeszcze kilka lat temu wydawało się odległą wizją, dziś staje się faktem. Unia Europejska przygotowuje się do jednej z największych transformacji finansowych w historii. Wkrótce sposób, w jaki płacimy za zakupy, rachunki czy usługi, zmieni się na zawsze. Gotówka i tradycyjne karty bankowe mają odejść do lamusa, ustępując miejsca cyfrowym i biometrycznym rozwiązaniom.
Cyfry znikną z kart bankowych
Bruksela pracuje nad pakietem reform, które mają wprowadzić pełną digitalizację systemu płatności. Do 2030 roku wszystkie numery kart – w tym data ważności i kod CVV – znikną z plastikowych kart bankowych. Zamiast tego dane będą przechowywane w formie cyfrowej, a płatności zatwierdzimy jednym kliknięciem i potwierdzimy biometrią – odciskiem palca lub rozpoznawaniem twarzy.
Eksperci podkreślają, że to milowy krok w walce z oszustwami finansowymi. Zamiast przepisywania numerów i kodów, wystarczy telefon i powiadomienie z aplikacji bankowej. System opiera się na tzw. tokenizacji, która sprawia, że nawet przechwycone dane nie mają wartości dla cyberprzestępców.
Gotówka pod ścisłą kontrolą
Zmiany dotkną także obrotu gotówkowego. Od 2027 roku w całej Unii nie będzie można regulować gotówką transakcji przekraczających 10 tysięcy euro, czyli około 43 tys. zł. Co więcej, każda transakcja gotówkowa powyżej 3 tysięcy euro (13 tys. zł) będzie rejestrowana i nadzorowana. Najważniejsze jest jednak to, że przepisy obejmą nie tylko firmy, ale także osoby prywatne.
To oznacza, że sprzedaż auta, działki czy większego sprzętu za gotówkę stanie się mocno ograniczona i pod ścisłym nadzorem fiskusa.
Szybsze i bezpieczniejsze zakupy
Biometryczne płatności to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także ogromna wygoda. Autoryzacja transakcji trwa ułamek sekundy, a noszenie przy sobie gotówki czy plastikowej karty przestanie być konieczne. W praktyce do zakupów wystarczy smartfon i nasze dane biometryczne.
Podobne systemy działają już w Azji – szczególnie w Chinach – gdzie mobilne płatności całkowicie zdominowały rynek. Europa ma teraz pójść tą samą drogą, wprowadzając rozwiązania na skalę całej Wspólnoty.
Nowa era finansów
Eksperci nie mają wątpliwości – rewolucja płatnicza jest nieunikniona. Tradycyjne karty i gotówka będą jeszcze przez kilka lat funkcjonować równolegle, ale ich rola będzie coraz mniejsza, aż całkowicie znikną. Dla wielu osób będzie to wyzwanie, ale także szansa na korzystanie z systemu płatności szybszego, bezpieczniejszego i dopasowanego do XXI wieku.
Pytanie brzmi już nie „czy”, ale „kiedy” pożegnamy się na dobre z gotówką i tradycyjnymi kartami.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.