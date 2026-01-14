Uwaga. Polacy otrzymują pilny SMS z ostrzeżeniem. „Zostań w domu, jeśli możesz”
Dziś po południu do użytkowników telefonów komórkowych trafiły wiadomości z ważnym komunikatem. Treść ostrzeżenia dotyczy niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mają wystąpić w najbliższych dniach. Nadawca apelu prosi o zachowanie szczególnych środków ostrożności.
Wiadomość, która dotarła do odbiorców o godzinie 14:03, zawiera konkretne informacje na temat zagrożeń przewidywanych na 14 i 15 stycznia. Głównym powodem alarmu jest prognozowany marznący deszcz oraz gołoledź. Są to zjawiska, które w bardzo krótkim czasie mogą doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego i stworzyć duże ryzyko wypadków.
Zalecenia: Ogranicz podróże
W treści komunikatu znalazły się jednoznaczne wytyczne dla mieszkańców. Odbiorcy są proszeni o ograniczenie podróży w wyznaczonym terminie. W wiadomości pada wprost sformułowanie: „Zostań w domu, jeśli możesz”.
Osoby, które mimo ostrzeżeń muszą wyjść na zewnątrz lub wsiąść za kierownicę, zostały wezwane do zachowania uwagi zarówno na drogach, jak i na chodnikach.
Co to oznacza dla Ciebie? Reaguj na ostrzeżenia
Otrzymanie takiego SMS-a to sygnał, że warunki na zewnątrz mogą zagrażać Twojemu bezpieczeństwu. Oto jak należy interpretować ten komunikat:
- Zmień plany: Jeśli planowałeś wyjazd 14 lub 15 stycznia, a nie jest on konieczny, rozważ jego przełożenie. Apel „zostań w domu” sugeruje, że warunki drogowe mogą być krytyczne.
- Zachowaj czujność: Gołoledź jest często niewidoczna. Jeśli musisz się przemieszczać, rób to powoli i ostrożnie – dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych.
- Przygotuj się na utrudnienia: Ostrzeżenie o marznącym deszczu zazwyczaj wiąże się z ryzykiem oblodzenia nawierzchni, co może wydłużyć czas dojazdu lub całkowicie uniemożliwić poruszanie się po niektórych odcinkach dróg.
