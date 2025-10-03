Uwaga! Policja wydała ponad 10 tysięcy nakazów izolacji. Nowe dane szokują
Małopolska Policja opublikowała dane, które pokazują skalę problemu przemocy domowej w regionie. Od 30 listopada 2020 roku funkcjonariusze mają prawo stosować tzw. środki izolacyjne wobec osób, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Ich celem jest natychmiastowe oddzielenie sprawcy przemocy od ofiary.
Od wprowadzenia tych przepisów do końca września 2025 roku w Małopolsce wydano już ponad 10 tysięcy policyjnych nakazów opuszczenia mieszkania i jego otoczenia. W tym samym czasie policjanci nałożyli setki zakazów zbliżania się, zakazów kontaktowania czy wstępu do określonych miejsc. Wszystko po to, by szybko chronić osoby zagrożone przemocą.
Tylko od stycznia do września 2025 roku małopolscy funkcjonariusze przeprowadzili interwencje, w wyniku których zatrzymano blisko 1000 osób podejrzanych o stosowanie przemocy domowej. Wobec sprawców zastosowano 1723 zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych, 1534 zakazy kontaktu oraz ponad 1000 nakazów opuszczenia wspólnego lokum.
Policja przypomina, że szybka reakcja ma kluczowe znaczenie – środki izolacyjne działają natychmiast i pozwalają ofiarom odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze podkreślają, że każdy przypadek przemocy powinien być zgłaszany, bo tylko wtedy możliwa jest szybka i skuteczna ochrona osób zagrożonych.
