Uwaga! Ponad półtora miliona klientów Orange w niebezpieczeństwie
Raport CERT Orange Polska ujawnia skalę oszustw internetowych, z jaką mierzyli się Polacy w czasie tegorocznych wakacji. W zaledwie dwa miesiące operator zablokował ponad 140 tysięcy domen służących do wyłudzeń – to aż trzy razy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Dzięki działającej w sieci operatora CyberTarczy udało się ochronić przeszło 1,6 miliona osób, które kliknęły w podejrzane linki. Zdecydowana większość, blisko 70 procent, była związana z fałszywymi inwestycjami – rok temu odsetek ten wynosił jeszcze 45 procent.
Sztuczna inteligencja w rękach oszustów
Eksperci alarmują, że przestępcy coraz częściej korzystają z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. To właśnie AI pozwala im tworzyć realistyczne grafiki czy filmy, w których znane postacie zachęcają do inwestowania w fikcyjne przedsięwzięcia. Według danych CSIRT KNF, w ponad jednej czwartej przypadków wykorzystywano wizerunki polityków, a w kilkunastu procentach celebrytów.
Najmłodsi najbardziej narażeni
Szczególnie łatwym celem stają się osoby do 44. roku życia. Aż 37 procent z nich padło ofiarą kradzieży danych lub prób wyłudzenia. Powód jest prosty – młodzi użytkownicy opierają się głównie na mediach społecznościowych, a to właśnie tam cyberprzestępcy najczęściej publikują swoje reklamy i pułapki.
Różnorodne formy oszustw
Choć dominują fałszywe inwestycje, w wakacje odnotowano też wzrost oszustw związanych z płatnościami. Prawie 20 procent blokowanych stron kierowało do fałszywych formularzy płatności, przygotowanych pod konkretne ofiary. Równocześnie nasiliły się ataki DDoS – w niektórych dniach dochodziło nawet do 10 tysięcy prób jednocześnie.
CyberTarcza na straży od dekady
Orange przypomina, że CyberTarcza działa w Polsce od dziesięciu lat. System w czasie rzeczywistym analizuje ruch w sieci i blokuje zagrożenia, zanim dotrą one do użytkowników. W 2024 roku zabezpieczył łącznie prawie 5 milionów klientów, blokując 305 tysięcy stron phishingowych.
Co to oznacza dla internautów
Eksperci radzą zachować szczególną ostrożność wobec ofert inwestycyjnych promowanych w internecie. Zanim zdecydujemy się na przelew, warto sprawdzić wiarygodność firmy i upewnić się, że nie figuruje ona na listach ostrzeżeń. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa to unikanie podejrzanych linków, ostrożne udostępnianie danych i aktualizowanie zabezpieczeń na urządzeniach.
Każdy, kto natrafi na podejrzaną stronę lub wiadomość, może przesłać ją do CERT Orange Polska mailowo (cert.opl@orange.com) albo SMS-em na numer 508 700 900. Operator oferuje też dodatkowe narzędzia – jak Centrum Bezpieczeństwa w aplikacji Mój Orange czy usługę Hasło Alert, monitorującą wycieki danych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.