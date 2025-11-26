Uwaga. Potężne załamanie pogody nad Polską. IMGW wydaje nowe alerty

26 listopada 2025 22:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia drugiego stopnia dla wielu regionów kraju. Prognozy nie pozostawiają wątpliwości – w środę Polska znajdzie się w centrum intensywnych opadów śniegu, które mogą sparaliżować drogi i komunikację. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej osiągnie nawet 15 centymetrów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Alert obowiązuje od 12:24 do 20:00 dnia 26 listopada 2025 r.

Śnieg uderzy w centralną i wschodnią Polskę

Według IMGW szczególnie narażone będą województwa:
• mazowieckie
• podlaskie
• lubelskie
• części województw łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Na mapie ostrzeżeń duża część kraju pokryła się kolorem pomarańczowym, co oznacza ryzyko niebezpiecznych zjawisk o znacznym natężeniu. Meteorolodzy przestrzegają, że opady będą gwałtowne i mogą wystąpić w krótkim czasie.

Prognozy: do 15 cm świeżego śniegu

Według komunikatu IMGW przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie nawet 15 cm. Najbardziej intensywne opady spodziewane są w pasie od Mazowsza po Lubelszczyznę.

Możliwe skutki:

• śliskie i nieprzejezdne drogi
• spowolniony ruch w miastach
• awarie prądu związane z obciążeniem linii
• trudne warunki na chodnikach i przejściach

Służby drogowe przygotowują się na wzmożone akcje odśnieżania, ale IMGW podkreśla, że w wielu miejscach może dochodzić do nagłych utrudnień.

Służby apelują o ostrożność

Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypominają:

• unikaj niepotrzebnych podróży
• dostosuj prędkość do warunków
• zachowaj większą odległość od innych pojazdów
• przygotuj auto – zimowe opony, płyn do spryskiwaczy, skrobaczka
• miej przy sobie telefon z naładowaną baterią

Dla pieszych największym zagrożeniem będą oblodzenia i ograniczona widoczność.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli mieszkasz w centralnej lub wschodniej Polsce, przygotuj się na trudne warunki pogodowe po południu i wieczorem. Zaplanuj powrót z pracy lub szkoły wcześniej, zanim rozpocznie się główna fala opadów. Osoby starsze i schorowane powinny unikać wychodzenia z domu, a kierowcy – w miarę możliwości – ograniczyć jazdę.

