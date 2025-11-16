Uwaga. Przemarsz w Warszawie. Zmiana kursowania autobusów i tramwajów
W najbliższą niedzielę, 16 listopada 2025 roku, pasażerowie komunikacji miejskiej na Pradze Południe muszą przygotować się na utrudnienia. Powodem jest zaplanowany przemarsz ulicą Grochowską, który spowoduje zmiany w ruchu od około 11:00 do około 12:30.
Co się zmienia dla pasażerów
Przemarsz obejmie odcinek ul. Grochowskiej między Lubelską a Grenadierów. W czasie wydarzenia mogą wystąpić:
– krótkotrwałe wstrzymania ruchu tramwajowego,
– objazdy dla autobusów linii 125 i 135,
– obowiązywanie przystanków na trasach objazdowych wyłącznie „na żądanie”.
Zmiany będą wprowadzane dynamicznie, zależnie od sytuacji na miejscu.
Jakie linie są zagrożone opóźnieniami
Utrudnienia mogą dotyczyć pasażerów linii:
– autobusowych: 125, 135,
– tramwajowych: 22, 26, 3, 6.
W przypadku konieczności skierowania autobusów na objazdy, wszystkie napotkane przystanki będą funkcjonować jako „na żądanie”.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli podróżujesz w niedzielę przed południem przez Grochowską lub okolice Ronda Wiatraczna,:
– zaplanuj wyjazd kilka minut wcześniej,
– sprawdź w aplikacji bieżące położenie pojazdów,
– śledź komunikaty ZTM, bo ruch może być wstrzymany bez wcześniejszego ostrzeżenia.
Służby przepraszają za utrudnienia i proszą o zachowanie ostrożności w rejonie przemarszu.
