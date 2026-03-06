Uwaga przy wysyłaniu paczek. Ten jeden błąd może skończyć się gigantyczną karą, a nawet więzieniem
Wysyłanie paczek stało się dziś codziennością. Korzystamy z usług kurierów i poczty niemal bez zastanowienia, często zakładając, że w kartonie można wysłać praktycznie wszystko. Tymczasem niewłaściwa zawartość przesyłki może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. W skrajnych przypadkach nadawca może zostać obciążony wysokimi odszkodowaniami, karami administracyjnymi, a nawet odpowiadać karnie.
Wiele osób nie czyta regulaminów firm kurierskich i pocztowych, traktując je jako formalność. To błąd, ponieważ przepisy dotyczące transportu paczek są bardzo restrykcyjne, zwłaszcza w przypadku żywności.
Operatorzy pocztowi jasno wskazują, że niektórych produktów nie wolno wysyłać standardową przesyłką.
Zakazane produkty w paczkach
Jedną z grup towarów, które są szczególnie problematyczne w transporcie, są produkty wymagające kontrolowanej temperatury. Dotyczy to między innymi surowego mięsa, ryb czy nabiału.
Takie produkty bardzo szybko się psują i w warunkach transportu mogą stanowić zagrożenie sanitarne.
Standardowe przesyłki przechodzą przez sortownie i przewożone są w pojazdach, w których temperatura może latem przekraczać 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach żywność może ulec zepsuciu już po kilku godzinach.
Dlatego większość operatorów pocztowych zakazuje wysyłania takich produktów w zwykłych paczkach.
Paczka może zostać zniszczona
Jeśli pracownicy firmy kurierskiej wykryją, że w paczce znajduje się niedozwolona zawartość, mają prawo ją zniszczyć. Może się tak stać na przykład wtedy, gdy z przesyłki wydobywa się zapach lub pojawi się wyciek.
Koszty utylizacji w takim przypadku ponosi nadawca.
Co więcej, taka paczka nie jest objęta żadną ochroną ubezpieczeniową.
Ogromne odszkodowania
Największe problemy zaczynają się w sytuacji, gdy zawartość paczki uszkodzi inne przesyłki.
Jeśli na przykład z kartonu z mięsem wyciekną płyny i zniszczą inne towary, firma transportowa może obciążyć nadawcę pełnymi kosztami odszkodowań. W przypadku drogiego sprzętu elektronicznego mogą to być bardzo wysokie kwoty.
Dodatkowo operatorzy mogą nałożyć kary umowne za wysłanie zakazanych produktów.
Interwencja służb
W niektórych przypadkach sprawa może trafić także do służb państwowych.
Produkty pochodzenia zwierzęcego podlegają szczególnym przepisom sanitarnym i weterynaryjnym. Nielegalny transport takich produktów może zostać zgłoszony do Inspekcji Weterynaryjnej.
Kary administracyjne mogą wynosić od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych.
Najpoważniejsze konsekwencje
Jeżeli niewłaściwa przesyłka spowoduje zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, sprawa może zostać potraktowana jako przestępstwo.
Kodeks karny przewiduje w takich przypadkach karę nawet do 8 lat więzienia za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla wielu osób.
Dotyczy to sytuacji, w których np. skażona przesyłka doprowadzi do poważnego incydentu w sortowni lub magazynie.
Jak bezpiecznie wysłać takie produkty
Jeżeli ktoś chce wysłać produkty spożywcze wymagające chłodzenia, powinien korzystać z wyspecjalizowanych firm transportowych.
Takie firmy oferują tzw. transport w kontrolowanej temperaturze, czyli tzw. „łańcuch chłodniczy”.
Produkty są wtedy pakowane w specjalne opakowania termoizolacyjne i przewożone w odpowiednich warunkach.
Co to oznacza dla nadawców
Eksperci podkreślają, że przed nadaniem paczki warto sprawdzić regulamin przewoźnika i upewnić się, że zawartość przesyłki jest dozwolona.
Nawet pozornie niewinna paczka, na przykład z domowym jedzeniem dla rodziny, może okazać się poważnym problemem prawnym.
Choć wysyłanie paczek jest dziś bardzo proste, obowiązują w tym zakresie konkretne zasady. Niedozwolona zawartość może prowadzić do zniszczenia przesyłki, wysokich kar finansowych, a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialności karnej. Dlatego przed wysłaniem paczki warto dokładnie sprawdzić, czy jej zawartość jest zgodna z regulaminem przewoźnika.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.