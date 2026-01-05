Uwaga rodzice. GIS wydał ostrzeżenie dotyczące mleka dla niemowląt

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące wybranych partii produktów do żywienia niemowląt firmy Nestlé. Powodem jest możliwa obecność substancji, która może powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe, dlatego rodzice i opiekunowie powinni dokładnie sprawdzić numery partii kupionych produktów.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wybranymi partiami produktów do żywienia niemowląt firmy Nestlé Polska S.A. Chodzi o mleka modyfikowane i produkty gotowe, w których może występować cereulidyna – substancja wytwarzana przez bakterie Bacillus cereus, mogąca powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Wycofanie ma charakter dobrowolny i ostrożnościowy.

Dlaczego wydano ostrzeżenie

Jak poinformował GIS, decyzja o wycofaniu zapadła po wewnętrznym dochodzeniu producenta. Wykryto niezgodność jakościową jednego ze składników dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę. Chodzi o potencjalną obecność cereulidyny, toksyny, która może wywoływać m.in. biegunkę i wymioty.

GIS podkreśla, że zagrożenie dotyczy wyłącznie wskazanych partii produktów. Pozostałe artykuły Nestlé nie są objęte ostrzeżeniem.

Które produkty zostały wycofane?

Szczegóły dotyczące produktów:

Dystrybutor: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

Nazwa produktu: NAN Expertpro Total Comfort; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

  • 51250742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2026 | Niemcy
  • 52610742C2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 03.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 800 g

Numer partii | Data  | Kraj pochodzenia

  • 52710346AC | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
  • 52610346AB | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
  • 51210346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 400 g

Numer partii | Data  | Kraj pochodzenia

  • 51560346AD | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niderlandy
  • 52640346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
  • 51240346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

Nazwa produktu: NAN Supremepro 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

  • 51460742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 200 ml

Numer partii | Data BB | Kraj pochodzenia

  • 52860295M | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2026 | Hiszpania

Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 90 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

  • 53360742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 02.12.2026 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 70 ml

Numer partii | Data  | Kraj pochodzenia

  • 53020742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 29.10.2026 | Niemcy
  • 53160742A1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.11.2026 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Expertpro HA 1; 400 g

Numer partii | Data  | Kraj pochodzenia

  • 51280742C3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
  • 53300742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Supremepro 2; 800 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

  • 51230742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
  • 51530742F3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy
  • 51540742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy
  • 52830742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy
  • 52840742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: PRE NAN; 70 ml

Numer partii | Data  | Kraj pochodzenia

  • 53090742D2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.11.2026 | Niemcy
  • 52840742D1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.10.2026 | Niemcy
  • 51440742D1IDATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 24.05.2026 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Expertpro bezlaktozowy; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

  • 51160346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 04.2027 | Niderlandy
  • 53480346AE | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.2027 | Niderlandy

Szczegółowa lista numerów partii, dat minimalnej trwałości oraz krajów pochodzenia została opublikowana na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce „Aktualności / Ostrzeżenia”.

Zalecenia dla rodziców i opiekunów

GIS zaleca, aby nie spożywać produktów z wycofanych partii. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów takich jak biegunka, wymioty lub inne niepokojące dolegliwości po spożyciu produktu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nestlé Polska rozpoczęła już proces wycofywania produktów z obrotu oraz od konsumentów. Przebieg procedury jest monitorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Brak potwierdzonych zachorowań

Firma Nestlé poinformowała, że do 5 stycznia 2026 roku nie odnotowano żadnych potwierdzonych przypadków zachorowań związanych ze spożyciem wycofywanych partii. Producent podkreśla jednak, że decyzja o wycofaniu ma charakter prewencyjny i wynika z troski o bezpieczeństwo najmłodszych.

Kontakt z producentem

Rodzice i opiekunowie, którzy posiadają wycofane produkty lub chcą uzyskać dodatkowe informacje, mogą skontaktować się z Serwisem Konsumenta Nestlé Polska:

– telefon: 801 333 000
– e-mail: cs@pl.nestle.com

GIS apeluje o dokładne sprawdzanie numerów partii produktów i stosowanie się do wydanych zaleceń.

