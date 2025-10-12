Uwaga rodzice. Śmiertelnie groźna gra wśród nastolatków. 2 dzieci nie żyje. Czy są jej ofiarami?
Polska pogrążona jest w żałobie po tragedii, jaka rozegrała się na Podkarpaciu. Zakończyły się poszukiwania 14-letniej Mai z Rzeszowa i 15-letniego Wiktora z powiatu sanockiego. Oboje zaginęli w piątek, a w sobotę policja potwierdziła najgorszy możliwy scenariusz — nastolatkowie nie żyją. Ich ciała odnaleziono w Rzeszowie, w rejonie terenów zielonych.
Ostatni raz widziani w centrum miasta
Maja wyszła rano do szkoły i kontaktowała się z rodziną po południu. Po godzinie 18 jej telefon przestał odpowiadać. Tego samego dnia policja z Sanoka przyjęła zgłoszenie o zaginięciu 15-letniego Wiktora. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa. Po tym ślad się urwał.
Rodziny, służby i tysiące internautów natychmiast włączyły się w poszukiwania. Zdjęcia dzieci obiegły media społecznościowe, a w akcję zaangażowano policjantów, strażaków, ratowników z psami tropiącymi oraz grupę sonarową z Dubiecka.
Tragiczne odkrycie
W sobotę po południu odnaleziono ciała Mai i Wiktora. Znajdowały się w miejscu ogólnodostępnym, w zielonej części Rzeszowa. Policja i prokuratura zabezpieczyły teren, a śledczy będą teraz ustalać dokładne przyczyny śmierci.
Nieoficjalnie mówi się, że tragedia mogła mieć związek z niebezpiecznym trendem w sieci — „48 Hours Challenge – Znikaj bez śladu”, który zachęca młodych ludzi do zniknięcia na dwa dni bez kontaktu z rodziną, by zdobyć „punkty” w mediach społecznościowych.
Policja apeluje do rodziców
Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o czujność. W sieci wciąż pojawiają się wyzwania, które mogą prowadzić do tragedii. „Każda rozmowa z dzieckiem o bezpieczeństwie w Internecie może uratować życie” – przypominają służby.
Psychologowie podkreślają, że młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z realnego zagrożenia. Wirtualne wyzwania stają się dla nich formą presji rówieśniczej i próbą udowodnienia swojej odwagi.
Dramat, który nie powinien się wydarzyć
Podkarpacie żyje tą tragedią. W szkołach, do których uczęszczali Maja i Wiktor, zapowiedziano wsparcie psychologiczne dla uczniów. W Internecie pojawiają się tysiące wpisów z kondolencjami i słowami żalu.
Dwoje młodych ludzi, przed którymi dopiero zaczynało się życie, już nigdy nie wróci do domu. Policja i prokuratura zapowiadają, że dołożą wszelkich starań, by ustalić, co dokładnie wydarzyło się w ostatnich godzinach przed ich śmiercią.
