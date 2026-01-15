Uwaga seniorzy, ZUS pilnie zmienia terminy przelewów. Pieniądze trafią na konta w innym terminie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oficjalnie zaprezentował harmonogram wypłat na 2026 rok i ma dla emerytów ważną wiadomość. Kalendarz przelewów został wywrócony do góry nogami przez układ dni wolnych i świąt. Standardowe daty, do których przyzwyczaili się seniorzy, w wielu przypadkach nie będą obowiązywać. Sprawdź, kiedy listonosz zapuka do Twoich drzwi.
Wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych zazwyczaj realizowane są w sztywnych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia każdego miesiąca. W 2026 roku ten porządek zostanie jednak zaburzony. Urzędnicy musieli dostosować harmonogram do weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy, co oznacza, że spora grupa świadczeniobiorców otrzyma gotówkę wcześniej niż zwykle. Zmiany są na tyle istotne, że osoby z terminem wypłaty przypadającym na 1. dzień miesiąca, mogą spodziewać się środków za styczeń jeszcze pod koniec grudnia 2025 roku.
Waloryzacja przyspieszy w lutym. Milion osób dostanie pieniądze wcześniej
Kluczowa zmiana dotyczy marca, czyli miesiąca, w którym przeprowadzana jest coroczna waloryzacja świadczeń. 1 marca 2026 roku wypada w niedzielę, co zmusza ZUS do zmiany procedur. Zakład nie może czekać z wypłatami, dlatego pierwsze zwaloryzowane emerytury zostaną przelane na konta seniorów już 27 lutego 2026 roku. Szacuje się, że to przyspieszenie obejmie aż milion osób, które zazwyczaj otrzymują pieniądze na początku miesiąca.
Wielkanoc i „Trzynastka”. Kumulacja przelewów przed świętami
Wiosna przyniesie seniorom dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci trzynastej emerytury. W 2026 roku jej wysokość wyniesie równowartość minimalnej emerytury po waloryzacji, czyli około 1970,60 zł brutto. Wypłata tego dodatku zbiegnie się z Wielkanocą, która przypada na 5 i 6 kwietnia.
Co to oznacza w praktyce? Układ kalendarza wymusił na ZUS kolejne przyspieszenie:
- 3 kwietnia: W tym dniu pieniądze otrzymają seniorzy, których standardowy termin wypłatyypada 5. lub 6. dnia miesiąca. Otrzymają oni wówczas dwa świadczenia jednym przelewem: podstawową emeryturę oraz „trzynastkę”.
- Pozostałe terminy: Emeryci z terminami ustalonymi na 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca otrzymają środki zgodnie z planem.
Co to oznacza dla Ciebie? Pilnuj swoich danych
Zmiany w harmonogramie to nie tylko wcześniejszy przelew, ale też konieczność lepszego planowania budżetu. Oto co musisz zrobić:
- Nie wydaj wszystkiego naraz: Pamiętaj, że wcześniejsza wypłata (np. 27 lutego zamiast 1 marca) oznacza, że na kolejne pieniądze będziesz musiał czekać dłużej niż standardowe 30 dni.
- Zaktualizuj dane w ZUS: Jeśli w ostatnim czasie zmieniłeś numer konta bankowego lub adres zamieszkania, zgłoś to natychmiast w oddziale Zakładu. Nieaktualne dane mogą spowodować, że mimo wcześniejszego wysłania pieniędzy przez ZUS, nie trafią one do Ciebie na czas.
- Sprawdź decyzję: Dokładny termin Twojej wypłaty jest zawsze zapisany w decyzji przyznającej świadczenie. Warto do niej zajrzeć, by wiedzieć, czy zmiany harmonogramu dotyczą właśnie Ciebie.
