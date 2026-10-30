Uwaga. Sklepy zmieniają godziny otwarcia przed Wszystkimi Świętymi! Biedronka, Lidl, Netto, Carrefour. W niedzielę będzie za późno
Wielkie zmiany w Biedronce, Lidlu, Aldi, Dino i Netto! Największe sieci handlowe wydłużają godziny otwarcia tuż przed Wszystkimi Świętymi. W niektórych placówkach zakupy będzie można zrobić nawet po godzinie 23. To ostatnia szansa na większe zakupy przed niedzielą 1 listopada, kiedy większość sklepów pozostanie zamknięta.
Znicze, wkłady, kwiaty, produkty spożywcze i ostatnie przygotowania do rodzinnych spotkań. Przed Wszystkimi Świętymi sklepy spodziewają się zwiększonego zainteresowania klientów. Dlatego część największych sieci zdecydowała się na wydłużenie godzin pracy.
Zmiany dotyczą piątku 30 października i soboty 31 października. Nie wszędzie jednak obowiązuje ten sam harmonogram.
Biedronka otwarta nawet do późnej nocy. Ponad 3000 sklepów ze zmianami
Biedronka zdecydowała się na jedno z największych wydłużeń godzin otwarcia.
Od 29 do 31 października ponad 3000 placówek sieci będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30. Niektóre sklepy mogą działać jeszcze dłużej.
Oznacza to, że osoby, które nie zdążą zrobić zakupów w ciągu dnia, będą miały dodatkowy czas na uzupełnienie zapasów przed świętem.
Warto jednak sprawdzić godziny konkretnego sklepu, ponieważ harmonogram może różnić się w zależności od lokalizacji.
Lidl z ważnym komunikatem. Sklepy czynne co najmniej do 23:00
Na wydłużenie godzin pracy zdecydował się również Lidl.
Sieć poinformowała, że w piątek 30 października i sobotę 31 października wszystkie jej placówki będą otwarte przynajmniej do godziny 23:00.
W wybranych lokalizacjach zakupy mogą być możliwe jeszcze później.
To ważna informacja dla osób planujących ostatnie zakupy zniczy, chryzantem, wkładów oraz produktów potrzebnych na świąteczny weekend.
Dino, Aldi i Netto. Tutaj również zakupy do 23:00
Zmiany obejmują kolejne popularne sieci.
Dino wydłuża godziny otwarcia w sobotę 31 października. Tego dnia sklepy mają działać od 6:00 do 23:00.
Aldi zaplanowało wydłużone godziny w piątek i sobotę, 30–31 października. Placówki mają być czynne od 6:00 do 23:00.
Netto również umożliwia zakupy do 23:00. Wydłużony harmonogram obejmuje okres do 31 października.
Przed wyjazdem do konkretnego sklepu warto sprawdzić jego godziny otwarcia, zwłaszcza jeśli planujemy zakupy późnym wieczorem.
Kaufland i Carrefour. Tutaj sytuacja wygląda inaczej
Nie wszystkie sieci zdecydowały się na wydłużenie czasu pracy.
Kaufland poinformował, że jego sklepy będą działały według standardowego harmonogramu.
Podobnie będzie w placówkach własnych Carrefour.
Inaczej może wyglądać sytuacja w sklepach franczyzowych Carrefour. Ich właściciele mogą samodzielnie zdecydować o ewentualnym wydłużeniu godzin otwarcia.
1 listopada sklepy będą zamknięte. Nie odkładaj dużych zakupów na niedzielę
W 2026 roku Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, 1 listopada. Tego dnia obowiązuje zakaz handlu.
Oznacza to, że największe sieci handlowe, takie jak Biedronka, Lidl, Aldi, Dino czy Netto, nie będą prowadzić zwykłej sprzedaży w swoich supermarketach i dyskontach.
Zamknięta pozostanie również większość sklepów w centrach handlowych.
Nie oznacza to jednak całkowitego braku możliwości zrobienia zakupów.
Ustawowe wyjątki od zakazu handlu pozwalają na działalność między innymi stacji paliw oraz niektórych małych sklepów, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel.
Czynne mogą być także wybrane Żabki i inne placówki franczyzowe. Ich godziny będą zależeć od decyzji prowadzących.
Godziny otwarcia sklepów przed 1 listopada 2026
- Biedronka: ponad 3000 sklepów co najmniej do 23:30, od 29 do 31 października.
- Lidl: wszystkie placówki co najmniej do 23:00, 30 i 31 października.
- Dino: 31 października od 6:00 do 23:00.
- Aldi: 30 i 31 października od 6:00 do 23:00.
- Netto: wydłużone godziny do 23:00, do 31 października.
- Kaufland: standardowe godziny otwarcia.
- Carrefour: standardowe godziny w sklepach własnych; możliwe zmiany we franczyzowych.
Warszawa. Niektóre sklepy działają także w nocy
Mieszkańcy Warszawy mają dodatkowe możliwości.
Według informacji przekazanych przez PAP, wybrane Biedronki przy ulicach Dolnej 3 i Kruczej 50 działają całodobowo od wtorku do piątku, natomiast w sobotę kończą pracę późnym wieczorem.
W stolicy znajduje się również całodobowy Lidl przy ulicy Kasprowicza 117.
Trzeba jednak pamiętać, że całodobowy tryb pracy nie oznacza możliwości robienia zakupów w niedzielę 1 listopada. Przed wizytą warto sprawdzić świąteczny harmonogram konkretnej placówki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup zniczy, kwiatów, wkładów, żywności albo produktów potrzebnych na rodzinne spotkanie, najbezpieczniej zrobić większe zakupy najpóźniej w sobotę 31 października.
W niedzielę większość dużych sklepów będzie zamknięta, a zakupy w wybranych małych placówkach mogą być ograniczone ich godzinami pracy i asortymentem.
Najważniejsza wiadomość: Biedronka, Lidl, Dino, Aldi i Netto wydłużają godziny otwarcia przed Wszystkimi Świętymi, ale w niedzielę 1 listopada duże zakupy nie będą możliwe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.