Uwaga szkoły i rodzice. Kurator oświaty wydał pilny komunikat w sprawie zajęć
Mazowiecki Kurator Oświaty opublikował ważne wytyczne dotyczące organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w związku z możliwymi zagrożeniami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Komunikat dotyczy całego województwa mazowieckiego.
Kiedy dyrektor może zawiesić zajęcia?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły lub placówki może zawiesić zajęcia, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie wynosi minus 15 stopni Celsjusza lub mniej. Taka decyzja może zostać podjęta także w sytuacji innych zagrożeń dla zdrowia uczniów.
W takich przypadkach nie jest wymagana zgoda organu prowadzącego. Dyrektor jest jednak zobowiązany do poinformowania organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego szkołę.
Jak szkoły mają przekazywać informacje?
Po podjęciu decyzji o zawieszeniu zajęć dyrektor musi w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole przekazać informację uczniom i rodzicom. Komunikaty mogą być wysyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty mailowej, strony internetowej szkoły lub innych kanałów komunikacji.
W przypadku szkół publicznych oraz niepublicznych bez uprawnień szkoły publicznej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, dyrektor zobowiązany jest również do zawiadomienia organu rejestrującego.
Co z nauką zdalną?
Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne powinny rozpocząć się nie później niż trzeciego dnia zawieszenia.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, możliwe jest czasowe odstąpienie od organizowania zajęć zdalnych.
Obowiązek informowania kuratorium
Mazowiecki Kurator Oświaty przypomina, że o zawieszeniu zajęć należy poinformować właściwy wydział delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie najpóźniej do godziny 10.00 w dniu zawieszenia zajęć.
Kuratorium apeluje do dyrektorów o rozwagę i podejmowanie decyzji z myślą o bezpieczeństwie uczniów i pracowników szkół.
Co to oznacza dla Ciebie? Śledź komunikaty
Rodzice i uczniowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty szkół, szczególnie w okresie silnych mrozów. Decyzja o zawieszeniu zajęć może zostać podjęta lokalnie przez dyrektora, nawet z dnia na dzień. Warto sprawdzać, czy szkoła przechodzi na naukę zdalną i od kiedy obowiązuje nowy tryb zajęć.
Mazowiecki Kurator Oświaty przypomina zasady zawieszania zajęć szkolnych w okresie trudnych warunków pogodowych. Dyrektorzy mają prawo podejmować decyzje samodzielnie, ale muszą informować odpowiednie instytucje i rodziców. Bezpieczeństwo uczniów pozostaje priorytetem.
