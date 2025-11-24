Uwaga. Sztab Generalny ostrzega: wrogie służby polują na Polaków. Każdy może stać się celem werbunku
Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał alarmujące oświadczenie dotyczące nasilonych działań dywersyjnych i prób werbunku Polaków przez obce służby. Komunikat nie pozostawia wątpliwości – przeciętny obywatel, nawet ten, który nigdy nie miał styczności ze światem wywiadu czy przestępczości zorganizowanej, może stać się przypadkowym celem manipulacji. A skutki takiego „werbunku na odrzut” mogą być tragiczne zarówno dla państwa, jak i dla samej osoby wciągniętej w działalność obcych wywiadów.
Sztab Generalny podkreśla, że realnym zagrożeniem nie są wyszkoleni agenci, lecz zwykli ludzie, którzy – często nieświadomie – zostają wciągnięci w działania wymierzone przeciwko Polsce. Werbunek nie zaczyna się od szpiegowskich filmowych scen, ale od drobnych propozycji: płatnych zadań dostępnych w Internecie, pozornie łatwego zarobku czy ofert „współpracy”, które mają wzbudzać poczucie wyjątkowości. Za tym wszystkim mają stać służby obcych państw, w tym rosyjskich, które od miesięcy intensyfikują operacje wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz krajów NATO.
Mechanizm działania jest, jak podkreślają wojskowi, wyjątkowo brutalny. Obywatel, który zgodzi się na „niewinną” propozycję, może zostać uznany przez wrogie służby za „przeznaczonego na śmierć”. To osoby pozbawione wartości operacyjnej, wykorzystywane jedynie jako narzędzie. Gdy zadanie zostanie wykonane – nawet jeśli polegało tylko na przekazaniu informacji, obserwacji obiektów lub przetransportowaniu przedmiotów – taka osoba staje się dla obcych wywiadów zbędna. W wielu przypadkach oznacza to, że zostaje pozostawiona sama sobie, porzucona lub narażona na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Sztab wskazuje, że niektóre osoby mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że zostały wciągnięte w działania agenturalne. Rekrutacja zaczyna się od pozornie zwykłych ogłoszeń, wiadomości w mediach społecznościowych, zaproszeń do współpracy z „anonimowymi pracodawcami” lub ofert zleceń płatnych w kryptowalutach. Wiele z takich działań prowadzi wprost do sabotażu, ataków dywersyjnych lub zbierania informacji o strategicznej infrastrukturze kraju.
Wojsko alarmuje, że działania wymierzone w Polskę przybierają na sile. Obserwuje się rosnącą liczbę przypadków prób ingerencji w bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym w systemy kolejowe, infrastrukturę energetyczną oraz przepływ informacji. Wszystko to ma osłabić odporność państwa i wprowadzić chaos. Dlatego polskie służby prowadzą wzmożone działania kontrwywiadowcze, a obywatele mają stać się częścią obrony totalnej.
#psychoodporni #dezinfoodporni #KontrwywiadObywatelski
OBRONA TOTALNA – BĄDŹ OBYWATELEM KONTRWYWIADOWCĄ
Przeciętny Polak, nie mający nigdy do czynienia ze światem przestępczym, czy agenturalnym, nie stanie się typem wrogiego agenta zawodowego, drogocennego zasobu szkolonego… pic.twitter.com/aNkRqf57DT
— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) November 24, 2025
W komunikacie wskazano, że każdy Polak powinien zachować maksymalną ostrożność w Internecie i nie podejmować żadnych „łatwych zleceń”, których celów nie rozumie. Oferty pracy od anonimowych zagranicznych podmiotów, prośby o przesyłanie zdjęć obiektów publicznych, propozycje wykorzystujące ciekawość lub chęć zarobku – wszystkie te elementy powinny wzbudzać niepokój. Jeżeli propozycja wygląda podejrzanie, Sztab Generalny apeluje, by zgłaszać to policji lub służbom.
