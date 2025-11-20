Uwaga! Trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego w Polsce. Jest komunikat rządu 20.11.2025
Od północy obowiązuje w Polsce trzeci stopień alarmowy CHARLIE na wybranych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. To decyzja premiera Donalda Tuska, podjęta na wniosek ministra spraw wewnętrznych oraz szefa ABW. Zarządzenie będzie obowiązywało aż do 28 lutego 2026 roku i ma podnieść gotowość służb po dwóch aktach dywersji na torach między Warszawą a Lublinem.
Choć dla służb to najwyższa mobilizacja od lat, dla obywateli wprowadzenie CHARLIE nie oznacza żadnych ograniczeń w codziennym życiu. Nie ma mowy o zakazach przemieszczania się, ograniczeniach transportu czy utrudnieniach w funkcjonowaniu instytucji publicznych. To przede wszystkim sygnał, by zachować czujność i stosować się do komunikatów służb – zwłaszcza w pobliżu infrastruktury kolejowej.
Trzeci stopień alarmowy oznacza, że państwo uruchamia dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Na wybranych odcinkach kolei pojawi się wzmocniona ochrona, patrole będą częstsze, a kontrole bardziej szczegółowe. Służby wprowadzają całodobowe dyżury osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, a administracja publiczna otrzymała polecenie zaostrzenia nadzoru nad obiektami i pojazdami związanymi z infrastrukturą krytyczną. W szczególnym zainteresowaniu znajdą się pozostawione pakunki, nietypowe zachowania osób czy samochody zaparkowane w miejscach narażonych na ryzyko sabotażu.
Stopień CHARLIE to trzeci z czterech możliwych poziomów zagrożenia terrorystycznego. Oznacza, że administracja i służby wchodzą na wyższy poziom gotowości i wykonują zadania przewidziane dla alarmów ALFA i BRAVO, a dodatkowo wdrażają kolejne procedury związane z ochroną obiektów, broni, dokumentów i infrastruktury. Polecenia dotyczą m.in. sprawdzenia miejsc ewakuacji, przygotowania personelu do działania w trybie kryzysowym oraz utrzymania dodatkowego nadzoru w obszarach, które mogą być celem ataku lub sabotażu.
Warto przypomnieć, że na terenie całej Polski nadal obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO, a w zakresie cyberbezpieczeństwa – BRAVO CRP. Obywatele nie muszą się obawiać żadnych utrudnień, ale powinni zachować rozsądek i uwagę. Jeśli ktoś zauważy nietypowe zachowanie, pozostawiony bagaż czy niepokojącą sytuację, należy natychmiast powiadomić służby pod numerem 112.
Wprowadzenie CHARLIE to reakcja na wydarzenia na torach i rosnące ryzyko działań dywersyjnych. Rząd podkreśla, że chodzi o bezpieczeństwo obywateli i ochronę infrastruktury krytycznej. Państwo mobilizuje wszystkie instytucje, aby zminimalizować zagrożenie – a obywatele, choć nie objęci restrykcjami, powinni zachować szczególną czujność w najbliższych tygodniach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.