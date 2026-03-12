Uwaga. Tysiące Polaków dostało wezwania do zapłaty ogromnego podatku
Niemal 19 tysięcy osób w Polsce otrzymało z urzędów skarbowych wezwania do zapłaty podatku po sprzedaży mieszkania. W wielu przypadkach chodzi o bardzo wysokie kwoty sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych. Spór dotyczy przepisów związanych z tzw. ulgą meldunkową i jednego dokumentu, którego brak stał się powodem problemów podatników.
Dla wielu osób sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana.
Kiedy trzeba zapłacić podatek od sprzedaży mieszkania
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż nieruchomości może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Obowiązek ten pojawia się wtedy, gdy sprzedaż następuje przed upływem pięciu lat od momentu zakupu lub wybudowania nieruchomości.
Stawka podatku wynosi 19 procent dochodu ze sprzedaży i musi zostać wykazana w zeznaniu podatkowym.
Podatek może dotyczyć nie tylko sprzedaży mieszkania czy domu, ale także innych praw związanych z nieruchomościami. Chodzi między innymi o sprzedaż udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Istnieją jednak sytuacje, w których podatku można uniknąć.
Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z podatku
Jedną z możliwości uniknięcia podatku jest przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Może to być na przykład zakup kolejnego mieszkania, budowa domu lub spłata kredytu hipotecznego.
Warunkiem jest wykorzystanie tych środków w ciągu trzech lat od sprzedaży nieruchomości.
W przeszłości funkcjonowało jednak inne rozwiązanie, które dziś stało się źródłem sporów z fiskusem.
Problem z tzw. ulgą meldunkową
Sprawa dotyczy ulgi meldunkowej obowiązującej w latach 2007–2008. Aby z niej skorzystać, należało być zameldowanym w sprzedawanym mieszkaniu na pobyt stały przez co najmniej rok przed jego sprzedażą.
Dodatkowym wymogiem było złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie tego warunku.
To właśnie brak takiego dokumentu stał się przyczyną sporów z urzędami skarbowymi. Fiskus zaczął wysyłać wezwania do zapłaty podatku osobom, które sprzedały mieszkanie przed upływem pięciu lat, ale nie złożyły wymaganego oświadczenia.
Dla wielu podatników oznaczało to bardzo wysokie należności.
Spór trafił do Trybunału Konstytucyjnego
Sprawą zajęła się Fundacja Praw Podatnika. W imieniu podatników złożono skargę do Trybunału Konstytucyjnego, który w 2018 roku uznał, że obowiązek składania dodatkowego oświadczenia był niezgodny z Konstytucją.
Trybunał wskazał, że administracja skarbowa mogła samodzielnie sprawdzić fakt zameldowania podatnika w dostępnych rejestrach. Przepisy nie określały też jednoznacznie wzoru dokumentu ani dokładnych zasad jego składania.
Mimo tego spór wciąż nie został definitywnie zamknięty.
Co to oznacza dla czytelnika
Według Rzecznika Praw Obywatelskich wielu podatników mogło zostać pozbawionych prawa do ulgi z powodu nieprecyzyjnych przepisów. RPO zwrócił się do ministra finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Jeśli ktoś sprzedał mieszkanie w latach obowiązywania ulgi meldunkowej i został wezwany do zapłaty podatku, możliwe jest, że jego sytuacja również może zostać objęta tym sporem.
Dlatego osoby, których dotyczy ta sprawa, powinny dokładnie sprawdzić swoją dokumentację i śledzić dalsze decyzje dotyczące rozwiązania problemu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.