Uwaga! Urząd Skarbowy wysyła listy do Polaków. Szybka reakcja konieczna!

14 października 2025 13:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Urzędy Skarbowe wysyłają pisma do wybranych osób, określając je jako „listy behawioralne”.

Fot. Warszawa w Pigułce

W tych listach Urząd informuje o swojej świadomości, że adresaci prowadzą nielegalną działalność, unikając opłacania podatków.

Organ ten apeluje o przestrzeganie przepisów i prosi o odpowiedź na otrzymane pismo. Osoby, które otrzymają takie pismo, powinny niezwłocznie zareagować, odnosząc się do zarzutów i wyjaśniając sytuację w całości. Niedostarczenie odpowiedzi może skutkować kontrolą, a należy pamiętać, że unikanie płacenia podatków niesie za sobą poważne konsekwencje.

Urząd Skarbowy posiada informacje o takiej działalności dzięki samemu zainteresowanemu

Zgodnie z informacjami podanymi przez „Rzeczpospolitą”, Urząd Skarbowy monitoruje aktywność w internecie, przeglądając portale społecznościowe i platformy aukcyjne. Następnie sprawdza, czy podane dane zgadzają się z rejestracją firm. Jeśli tak, nie ma problemu. W przeciwnym przypadku prowadzi dalsze dochodzenie.

Wkrótce organy podatkowe będą miały ułatwione zadanie, ponieważ weszła w życie ustawa, która zobowiązuje platformy e-commerce, takie jak Allegro, Vinted czy OLX, do przekazywania informacji dotyczących podatników prowadzących znaczną sprzedaż. Jeśli wartość rocznych transakcji osiągnie 2 000 euro lub przeprowadzono co najmniej 30 takich transakcji, platforma będzie zbierać informacje o danym użytkowniku. Pierwsze efekty tych działań powinny być widoczne na początku przyszłego roku.

