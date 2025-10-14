Uwaga! Urząd Skarbowy wysyła listy do Polaków. Szybka reakcja konieczna!
Urzędy Skarbowe wysyłają pisma do wybranych osób, określając je jako „listy behawioralne”.
W tych listach Urząd informuje o swojej świadomości, że adresaci prowadzą nielegalną działalność, unikając opłacania podatków.
Organ ten apeluje o przestrzeganie przepisów i prosi o odpowiedź na otrzymane pismo. Osoby, które otrzymają takie pismo, powinny niezwłocznie zareagować, odnosząc się do zarzutów i wyjaśniając sytuację w całości. Niedostarczenie odpowiedzi może skutkować kontrolą, a należy pamiętać, że unikanie płacenia podatków niesie za sobą poważne konsekwencje.
Urząd Skarbowy posiada informacje o takiej działalności dzięki samemu zainteresowanemu
Zgodnie z informacjami podanymi przez „Rzeczpospolitą”, Urząd Skarbowy monitoruje aktywność w internecie, przeglądając portale społecznościowe i platformy aukcyjne. Następnie sprawdza, czy podane dane zgadzają się z rejestracją firm. Jeśli tak, nie ma problemu. W przeciwnym przypadku prowadzi dalsze dochodzenie.
Wkrótce organy podatkowe będą miały ułatwione zadanie, ponieważ weszła w życie ustawa, która zobowiązuje platformy e-commerce, takie jak Allegro, Vinted czy OLX, do przekazywania informacji dotyczących podatników prowadzących znaczną sprzedaż. Jeśli wartość rocznych transakcji osiągnie 2 000 euro lub przeprowadzono co najmniej 30 takich transakcji, platforma będzie zbierać informacje o danym użytkowniku. Pierwsze efekty tych działań powinny być widoczne na początku przyszłego roku.
