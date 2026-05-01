Uwaga w Majówkę. IMGW wydał nowe ostrzeżenie dla wielu regionów
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenie meteorologiczne. Dotyczy ono przymrozków, które mogą pojawić się w nocy z piątku na sobotę. Alert obejmuje dużą część kraju.
Temperatura spadnie nawet do -2°C przy gruncie
Jak informuje IMGW, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C. Przy gruncie może być jeszcze zimniej – nawet do -2°C. Wartości będą się różnić lokalnie, w zależności od warunków terenowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 70 proc., a ostrzeżenie ma pierwszy, najniższy stopień.
Gdzie obowiązuje ostrzeżenie
Alert obejmuje głównie północną, wschodnią oraz częściowo centralną Polskę. Na mapie IMGW zaznaczono szeroki pas województw, gdzie mieszkańcy powinni przygotować się na nocne spadki temperatur.
Choć to dopiero początek maja, pogoda wyraźnie przypomina o sobie chłodniejszym obliczem.
Co to oznacza dla mieszkańców
Przymrozki mogą być szczególnie groźne dla roślin. Wiele upraw jest już w fazie wzrostu, dlatego nagły spadek temperatury może spowodować straty.
Warto zabezpieczyć rośliny w ogrodach i na działkach. Dotyczy to zwłaszcza młodych sadzonek i kwitnących drzew.
Noc, która może zaskoczyć
Ostrzeżenia obowiązują w nocy z 1 na 2 maja. To moment, kiedy temperatura spada najszybciej i najłatwiej o lokalne przymrozki.
Szczegółowe prognozy można śledzić na stronie IMGW, gdzie publikowane są aktualizacje dla poszczególnych regionów.
