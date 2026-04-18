Uwaga, W Warszawie o 12:00 zawyją syreny. Nie panikuj

18 kwietnia 2026 16:14 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W niedzielę Warszawa odda hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim. W 83. rocznicę tego wydarzenia w całym mieście uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Fot. By MdE (page at dewiki | page at commons), CC BY-SA 3.0 de.

Syreny włączą się o godzinie 12

Dokładnie w południe, 19 kwietnia, mieszkańcy usłyszą ciągły sygnał trwający 1 minutę. To symboliczny gest pamięci o uczestnikach powstania w getcie warszawskim.

Jak podkreśla stołeczny ratusz, sygnał ma charakter upamiętniający, ale jednocześnie jest testem systemu ostrzegania. Nie wiąże się z żadnym zagrożeniem i nie wymaga podejmowania żadnych działań przez mieszkańców.

Uroczystości i Marsz Pamięci

Główne obchody odbędą się przy Pomniku Bohaterów Getta. W wydarzeniu wezmą udział najważniejsze osoby w państwie, w tym przedstawiciele władz centralnych i samorządowych.

Po oficjalnych wystąpieniach zaplanowano Marsz Pamięci. Uczestnicy przejdą trasą związaną z historią getta warszawskiego, oddając hołd ofiarom i bohaterom tamtych wydarzeń.

Wydarzenia w Muzeum POLIN

Rocznica to także szereg wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Muzeum POLIN przygotowało specjalny program, w którym znalazły się koncerty, spotkania oraz spacery historyczne.

Jednym z najważniejszych punktów będzie koncert z udziałem Sinfonii Varsovii oraz prawykonanie utworu „Yellow Daffodil”, przygotowanego specjalnie na tę rocznicę.

Zwiedzający będą mogli zobaczyć także wyjątkowe dzieło – monumentalny fryz „Getto” autorstwa Marka Oberländera, który po raz pierwszy zostanie pokazany szerokiej publiczności.

Co oznacza ta rocznica

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Było pierwszym zbrojnym zrywem miejskim w okupowanej Europie i symbolem walki o godność w obliczu Zagłady.

Dla mieszkańców Warszawy to moment refleksji i pamięci. Minuta ciszy przerywana dźwiękiem syren ma przypomnieć, jak ważne jest zachowanie historii i oddanie szacunku tym, którzy podjęli walkę mimo beznadziejnej sytuacji.

