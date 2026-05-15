Uwaga warszawiacy. Po mieście pojadą kultowe autobusy i tramwaje, a przejazdy będą darmowe
Warszawa szykuje się na jedną z najbardziej niezwykłych nocy w roku. Już w sobotę 16 maja ulice stolicy wypełnią zabytkowe tramwaje, kultowe „ogórki”, historyczne autobusy i specjalne linie muzealne. Tysiące mieszkańców oraz turystów ruszą na Noc Muzeów, a miasto przygotowało ogromną komunikacyjną operację.
Wiele atrakcji będzie dostępnych całkowicie za darmo.
Kultowe pojazdy wracają na ulice Warszawy
Największe emocje jak co roku wzbudzają zabytkowe pojazdy komunikacji miejskiej. Już od godziny 17:00 przez Warszawę przejadą dwie wielkie parady – tramwajowa i autobusowa.
Parada Zabytkowych Tramwajów wystartuje z placu Narutowicza i przejedzie m.in. Mostem Poniatowskiego, Targową oraz Kawęczyńską do zajezdni Praga.
W tym samym czasie z Dworca Wschodniego ruszy Parada Zabytkowych Autobusów. Historyczne pojazdy pojadą przez Pragę, centrum i Mokotów aż do zajezdni Woronicza.
Mieszkańcy będą mogli wejść do pojazdów bez żadnych wejściówek i opłat.
Warszawiacy zobaczą legendy komunikacji
Na ulicach pojawią się legendarne pojazdy, które dla wielu mieszkańców są symbolem dawnej Warszawy. Będzie można zobaczyć m.in.:
- zabytkowe tramwaje,
- stare Ikarusy,
- Jelcze „Ogórki”,
- historyczne autobusy miejskie.
To wyjątkowa okazja, by przejechać się pojazdami, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu codziennie woziły warszawiaków do pracy i szkoły.
Miasto uruchomi specjalne darmowe linie
Wieczorem na ulice wyjadą specjalne linie muzealne oznaczone literami:
- A,
- B,
- C,
- D,
- E,
- F,
- M,
- R.
Wszystkie przejazdy będą bezpłatne.
Specjalne autobusy i tramwaje dowiozą mieszkańców do najważniejszych muzeów, galerii i atrakcji otwartych podczas Nocy Muzeów.
Metro i tramwaje pojadą dłużej
Warszawski Transport Publiczny przygotował także wydłużone kursowanie komunikacji miejskiej.
Metro linii M1 i M2 będzie kursowało aż do około godziny 2:30 w nocy. Częściej pojadą także:
- tramwaje linii 2, 4, 9, 11, 16, 17 i 26,
- autobusy 116, 180, 190, 509, 517 i 527,
- wybrane linie nocne.
Miasto spodziewa się ogromnych tłumów.
Otworzą bramy niedostępnych na co dzień zajezdni
Ogromnym zainteresowaniem co roku cieszy się możliwość wejścia do zajezdni tramwajowych i autobusowych.
Na Pradze Tramwaje Warszawskie przygotowały nocne zwiedzanie zajezdni przy Kawęczyńskiej. Będzie można zobaczyć historyczne wagony, hale techniczne i specjalne wystawy.
Na Mokotowie otwarta zostanie zajezdnia autobusowa Woronicza. Zwiedzający zobaczą m.in.:
- hale naprawcze,
- myjnie autobusów,
- system ładowania autobusów elektrycznych,
- zabytkowe pojazdy.
Warszawa szykuje się na wyjątkową noc
Noc Muzeów od lat przyciąga setki tysięcy osób. Dla wielu mieszkańców to jedna z najbardziej klimatycznych imprez w całym roku.
Miasto apeluje, by tego wieczoru korzystać głównie z komunikacji miejskiej, ponieważ w centrum mogą pojawić się utrudnienia i problemy z parkowaniem.
