Uwaga Warszawo! Potężna burza zbliża się do stolicy. Wydano alert RCB
Nad Warszawę nadciąga gwałtowna burza – ostrzega mapa pogodowa pokazująca intensywny front burzowy przemieszczający się od południowego zachodu w stronę aglomeracji stołecznej. Obszar objęty największym zagrożeniem znajduje się obecnie w rejonie Grójca, Tarczyna, Mszczonowa i Grodziska Mazowieckiego, ale chmury burzowe zbliżają się nieubłaganie do samej Warszawy.
Silny front burzowy w drodze do stolicy
Według najnowszych danych meteorologicznych, gęste pasmo burz przemieszcza się przez Mazowsze z południowego zachodu na północny wschód. Chmury niosą ze sobą intensywne opady deszczu, porywisty wiatr, a miejscami grad. Na radarach pogodowych można zaobserwować strefy oznaczone kolorem czerwonym i żółtym, co wskazuje na bardzo wysoką aktywność elektryczną i dużą siłę opadów.
Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się pogorszenia warunków atmosferycznych w najbliższych godzinach – niebo szybko się zachmurzy, a wiatr zacznie wzmagać.
RCB ostrzegało już wcześniej
Już wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alert RCB ostrzegający przed bardzo niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Ostrzeżenie objęło aż 11 województw, w tym mazowieckie. W komunikacie czytamy:
„Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.09) możliwe gwałtowne burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.”
To ostrzeżenie dotyczy przede wszystkim mieszkańców takich miejscowości jak: Warszawa, Pruszków, Ząbki, Józefów, Otwock, Legionowo, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, ale również całej stołecznej aglomeracji i gmin ościennych.
Co grozi mieszkańcom?
Zbliżający się front burzowy może przynieść:
-
zerwania dachów i uszkodzenia budynków,
-
połamane drzewa i gałęzie,
-
przerwy w dostawach prądu,
-
podtopienia ulic i posesji,
-
zakłócenia w ruchu drogowym i kolejowym.
Jak się przygotować?
RCB apeluje o rozwagę. Usuń z balkonów i parapetów wszystkie przedmioty, które może porwać wiatr. Nie parkuj pod drzewami. Jeśli nie musisz – nie wychodź z domu podczas przejścia burzy. Zachowaj ostrożność także na drogach – kierowcy powinni ograniczyć prędkość i spodziewać się ograniczonej widoczności.
