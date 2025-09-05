Uwaga Warszawo! Potężna burza zbliża się do stolicy. Wydano alert RCB

5 września 2025

Nad Warszawę nadciąga gwałtowna burza – ostrzega mapa pogodowa pokazująca intensywny front burzowy przemieszczający się od południowego zachodu w stronę aglomeracji stołecznej. Obszar objęty największym zagrożeniem znajduje się obecnie w rejonie Grójca, Tarczyna, Mszczonowa i Grodziska Mazowieckiego, ale chmury burzowe zbliżają się nieubłaganie do samej Warszawy.

Fot. Warszawa w Pigułce / Pixabay

Silny front burzowy w drodze do stolicy

Według najnowszych danych meteorologicznych, gęste pasmo burz przemieszcza się przez Mazowsze z południowego zachodu na północny wschód. Chmury niosą ze sobą intensywne opady deszczu, porywisty wiatr, a miejscami grad. Na radarach pogodowych można zaobserwować strefy oznaczone kolorem czerwonym i żółtym, co wskazuje na bardzo wysoką aktywność elektryczną i dużą siłę opadów.

Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się pogorszenia warunków atmosferycznych w najbliższych godzinach – niebo szybko się zachmurzy, a wiatr zacznie wzmagać.

RCB ostrzegało już wcześniej

Już wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alert RCB ostrzegający przed bardzo niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Ostrzeżenie objęło aż 11 województw, w tym mazowieckie. W komunikacie czytamy:

„Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.09) możliwe gwałtowne burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.”

To ostrzeżenie dotyczy przede wszystkim mieszkańców takich miejscowości jak: Warszawa, Pruszków, Ząbki, Józefów, Otwock, Legionowo, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, ale również całej stołecznej aglomeracji i gmin ościennych.

Co grozi mieszkańcom?

Zbliżający się front burzowy może przynieść:

  • zerwania dachów i uszkodzenia budynków,

  • połamane drzewa i gałęzie,

  • przerwy w dostawach prądu,

  • podtopienia ulic i posesji,

  • zakłócenia w ruchu drogowym i kolejowym.

Jak się przygotować?

RCB apeluje o rozwagę. Usuń z balkonów i parapetów wszystkie przedmioty, które może porwać wiatr. Nie parkuj pod drzewami. Jeśli nie musisz – nie wychodź z domu podczas przejścia burzy. Zachowaj ostrożność także na drogach – kierowcy powinni ograniczyć prędkość i spodziewać się ograniczonej widoczności.

