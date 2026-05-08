Uwaga, Warszawo! W poniedziałek zaczynają się wyłączenia prądu. Lista ulic jest długa
Mieszkańcy stolicy powinni przygotować się na poważne utrudnienia. Już od poniedziałku, 11 maja, w kilku częściach Warszawy rozpoczną się planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. To efekt prac modernizacyjnych i rozbudowy sieci.
Pierwsze wyłączenia obejmą ul. Przejazd (numery 20, 22 i 35). Tam prądu nie będzie od 8:00 do 12:00. To jednak dopiero początek.
Największe utrudnienia zaplanowano na wtorek, 12 maja. W tym dniu przerwy obejmą wiele ulic jednocześnie. Problemy z zasilaniem pojawią się m.in. na ul. Jagodnej (numery 1–15), Kanonierskiej 24A, Karolówce (8, 10–10A, 15, 19) oraz na ul. Pancernej (1–31). W tych rejonach wyłączenia mogą trwać od 7:00 do 17:00, choć w praktyce zaplanowano krótsze, około 30-minutowe przerwy związane z przełączaniem sieci.
To nie wszystko. Tego samego dnia prądu zabraknie także na ul. Jeziorowej (liczne numery od 1 do 35), ul. Panoramy 72 oraz przy ul. Wał Miedzeszyński 390 – w godzinach od 8:00 do 13:00. Kolejne wyłączenia zaplanowano na ul. Ostródzkiej (147F–147G oraz 149J–149M), gdzie przerwy potrwają od 8:00 do 16:00.
Na liście znalazła się również ul. Rosy (7A–7B oraz 9–9L). Tam energii zabraknie między 9:00 a 12:30. W tym przypadku powodem jest m.in. wycinka i redukcja zadrzewienia pod liniami energetycznymi.
Za wszystkie utrudnienia odpowiadają prace związane z modernizacją infrastruktury oraz likwidacją części linii napowietrznych. Operator podkreśla, że to działania konieczne, by poprawić bezpieczeństwo i stabilność dostaw w przyszłości.
Jest jednak ważne zastrzeżenie – planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszej informacji.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Jeśli mieszkasz na jednej z wymienionych ulic, lepiej przygotować się wcześniej. Naładuj sprzęt, zabezpiecz lodówkę i zaplanuj dzień tak, by uniknąć problemów. Szczególnie jeśli pracujesz z domu albo masz urządzenia wymagające stałego zasilania.
Te przerwy mogą wydawać się krótkie, ale potrafią mocno pokrzyżować plany. Warto o tym pamiętać.
