Uwaga, Warszawo! Wyłączą prąd w kilku dzielnicach. Zacznie się we wtorek. Sprawdź, czy dotyczy to Twojego adresu
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wyłączenia obejmą kilka ulic i potrwają nawet kilka godzin. Powodem są prace modernizacyjne oraz naprawy sieci.
Gdzie zabraknie prądu?
Najbliższe wyłączenia zaplanowano na 28 kwietnia 2026 roku. Utrudnienia obejmą m.in.:
- ul. Boremlowska 40
- ul. Rusznikarska 5–6, 23
W tym rejonie przerwa w dostawie energii potrwa od godziny 8:00 do 15:00. Powodem jest przebudowa sieci kablowej niskiego napięcia.
Kolejne wyłączenia dotkną mieszkańców ulicy Szeligowskiej:
- ul. Szeligowska 16, 18–18C, 20–22, 25, 27–27A, 29
Tutaj prąd zniknie wcześniej – od godziny 7:30 do 13:00. Przyczyną jest naprawa przewodów linii niskiego napięcia.
Dodatkowo prace obejmą także:
- ul. Andromedy 1–13, 15–29A, 31–31A, 33
Prace mogą się zmienić
Operator zaznacza, że planowane wyłączenia mogą zostać odwołane lub zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Warto więc śledzić komunikaty i przygotować się na ewentualne utrudnienia.
Lepiej się przygotować
Kilka godzin bez prądu może oznaczać problemy z pracą zdalną, gotowaniem czy ładowaniem urządzeń. Warto wcześniej naładować telefony, przygotować powerbanki i zaplanować dzień tak, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
