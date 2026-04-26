Uwaga, Warszawo! Wyłączą prąd w kilku dzielnicach. Zacznie się we wtorek. Sprawdź, czy dotyczy to Twojego adresu

26 kwietnia 2026 13:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wyłączenia obejmą kilka ulic i potrwają nawet kilka godzin. Powodem są prace modernizacyjne oraz naprawy sieci.

Linie energetyczne i napis Uwaga. Artykuł ostrzega mieszkańców przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce
Gdzie zabraknie prądu?

Najbliższe wyłączenia zaplanowano na 28 kwietnia 2026 roku. Utrudnienia obejmą m.in.:

  • ul. Boremlowska 40
  • ul. Rusznikarska 5–6, 23

W tym rejonie przerwa w dostawie energii potrwa od godziny 8:00 do 15:00. Powodem jest przebudowa sieci kablowej niskiego napięcia.

Kolejne wyłączenia dotkną mieszkańców ulicy Szeligowskiej:

  • ul. Szeligowska 16, 18–18C, 20–22, 25, 27–27A, 29

Tutaj prąd zniknie wcześniej – od godziny 7:30 do 13:00. Przyczyną jest naprawa przewodów linii niskiego napięcia.

Dodatkowo prace obejmą także:

  • ul. Andromedy 1–13, 15–29A, 31–31A, 33

Prace mogą się zmienić

Operator zaznacza, że planowane wyłączenia mogą zostać odwołane lub zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Warto więc śledzić komunikaty i przygotować się na ewentualne utrudnienia.

Lepiej się przygotować

Kilka godzin bez prądu może oznaczać problemy z pracą zdalną, gotowaniem czy ładowaniem urządzeń. Warto wcześniej naładować telefony, przygotować powerbanki i zaplanować dzień tak, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

