Uwaga! Wypadek na stacji metra! Uruchomiono komunikację zastępczą
Poranny chaos komunikacyjny w stolicy. Na stacji Centrum linii M1 warszawskiego metra doszło do wypadku z udziałem pasażera. W wyniku zdarzenia całkowicie wstrzymano ruch pociągów w centralnej części miasta. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą.
Wypadek w centrum Warszawy
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zdarzeniu około godziny 9:00.
„Z powodu zdarzenia na stacji Centrum występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M1” – przekazano w komunikacie.
Jak ustalono, doszło do wypadku z udziałem pasażera. Na miejscu pracują policja, straż pożarna oraz pogotowie. Służby nie podały jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia, jednak z dotychczasowych informacji wynika, że sytuacja może potrwać nawet kilka godzin.
Zamknięte stacje i ograniczony ruch
Z powodu zdarzenia zamknięto siedem stacji metra na linii M1:
-
Wierzbno
-
Racławicka
-
Pole Mokotowskie
-
Politechnika
-
Centrum
-
Świętokrzyska
-
Ratusz Arsenał
W związku z tym pociągi kursują obecnie w dwóch odcinkach:
-
Kabaty – Wilanowska,
-
Młociny – Dworzec Gdański.
Od rana trwa również uruchamianie autobusowej komunikacji zastępczej ZA METRO, która ma przewozić pasażerów pomiędzy zamkniętymi stacjami.
Ogromne utrudnienia dla pasażerów
Zamknięcie centralnego odcinka pierwszej linii metra spowodowało poważne zakłócenia w ruchu całej Warszawy. Na powierzchni tworzą się korki, a przystanki tramwajowe i autobusowe w Śródmieściu są przepełnione.
Zarząd Transportu Miejskiego apeluje do mieszkańców o korzystanie z alternatywnych środków komunikacji oraz śledzenie bieżących komunikatów w aplikacji mobilnej i na stronie wtp.waw.pl.
Służby na miejscu
Strażacy i funkcjonariusze policji zabezpieczyli teren stacji. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku. Rzecznik metra warszawskiego potwierdził, że ruch zostanie wznowiony dopiero po zakończeniu działań ratunkowych i oględzin technicznych torowiska.
Co dalej?
Zarówno ZTM, jak i Metro Warszawskie zapewniają, że zrobią wszystko, aby przywrócić kursowanie pociągów jak najszybciej. Do tego czasu mieszkańcy stolicy muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami i zmianami tras.
