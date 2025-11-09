Uwaga! Wywiesisz tak flagę i grozi Ci wysoka grzywna, a nawet więzienie!
Już 11 listopada obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości, a wraz z nim na wielu balkonach, domach i urzędach pojawi się biało-czerwona flaga. To piękny symbol patriotyzmu, jednak nie każdy wie, że jej nieprawidłowe wywieszenie może skończyć się karą finansową, a nawet postępowaniem karnym. Przepisy jasno określają, jak należy obchodzić się z polską flagą, by nie dopuścić się jej znieważenia.
Flaga to nie ozdoba – obowiązują konkretne zasady
Polska flaga jest jednym z najważniejszych symboli narodowych, dlatego zgodnie z prawem musi być traktowana z należnym szacunkiem. Nie można wywieszać jej w dowolny sposób ani używać jako elementu dekoracji.
Najczęstsze błędy popełniane przez Polaków to:
-
brudna, poplamiona lub wyblakła flaga – każda musi być czysta i w dobrym stanie,
-
flaga z nadrukiem lub herbem – takie wersje są zarezerwowane wyłącznie dla urzędów państwowych,
-
flaga na dachu – osoby prywatne nie mogą jej wieszać w tym miejscu,
-
flaga dotykająca ziemi lub zawieszona odwrotnie – to uznawane jest za znieważenie symbolu narodowego.
Jak prawidłowo wywiesić flagę?
Zanim biało-czerwona trafi na balkon, warto sprawdzić, czy spełnia wymogi ustawy. Flaga powinna być wyprasowana, nieuszkodzona i czysta. Jeśli masz dwa maszty, flaga państwowa musi znajdować się po prawej stronie. Gdy są trzy – należy ją umieścić w środku.
Jeśli wywieszasz ją na balkonie, zadbaj, by nie była zasłonięta przez inne tkaniny i mogła swobodnie powiewać. Nie wolno jej owijać wokół masztu ani przywiązywać w sposób, który ogranicza jej naturalny ruch.
Po zakończeniu obchodów flagę należy ostrożnie zdjąć, złożyć i przechować w czystym miejscu. Wyrzucenie jej do śmieci jest niedopuszczalne – zużyte flagi powinny być przekazywane do organizacji, które zajmują się ich godnym spaleniem.
Grozi grzywna, a nawet więzienie
Polskie prawo nie pozostawia wątpliwości. Zgodnie z art. 137 Kodeksu karnego, każdy kto publicznie znieważa, niszczy lub niewłaściwie używa flagi państwowej, może zostać ukarany grzywną, ograniczeniem wolności, a nawet rokiem więzienia.
Nieprawidłowe eksponowanie flagi – na przykład rozwieszenie jej brudnej, rozdartej lub w nieodpowiednim miejscu – może zostać uznane za brak szacunku wobec symboli narodowych. Policja i straż miejska mają prawo reagować na takie przypadki.
Patriotyzm to także szacunek do symboli
Wywieszenie biało-czerwonej to nie tylko gest, ale także wyraz dumy i troski o narodową tożsamość. Dlatego, zanim przymocujesz flagę do balkonu czy elewacji, upewnij się, że robisz to zgodnie z zasadami.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.