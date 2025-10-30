Uwaga! Zbliża się niebezpieczeństwo. Ostrzeżenie dla mieszkańców stolicy i okolic
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który ma wystąpić dziś, 30 października, w godzinach od 16:00 do 24:00. Synoptycy przewidują podmuchy o średniej prędkości od 40 km/h do nawet 75 km/h, wiejące z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego.
Ostrzeżenie pierwszego stopnia
Według meteorologów warunki pogodowe mogą być niebezpieczne, szczególnie dla pieszych i kierowców. Wiatr może powodować utrudnienia w ruchu, uszkodzenia drzew, zerwanie gałęzi, a miejscami także linii energetycznych. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w godzinach wieczornych, kiedy siła wiatru ma być największa.
Rzecznik Prasowy dzielnicy Praga-Południe przekazał, że lokalne jednostki miejskie są w gotowości, a służby monitorują sytuację. Mieszkańców proszą o unikanie parkowania pojazdów pod drzewami oraz zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się na balkonach, które mogłyby zostać porwane przez wiatr.
Zalecenia dla mieszkańców
Meteorolodzy przypominają:
-
Nie wychodź niepotrzebnie z domu w czasie silnych podmuchów.
-
Zabezpiecz okna, doniczki i lekkie przedmioty na tarasach.
-
Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na boczny wiatr podczas jazdy.
-
W razie zauważenia połamanych gałęzi lub przewróconych drzew, należy powiadomić straż pożarną lub służby miejskie.
Co to oznacza dla czytelnika
Ostrzeżenie obowiązuje dla całego regionu warszawskiego, w tym Pragi-Południe, Wawra, Rembertowa, Mokotowa i Ursynowa. Największe podmuchy prognozowane są w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych.
Warto wcześniej zaplanować powrót do domu i unikać dłuższego przebywania na otwartej przestrzeni.
Meteorolodzy uspokajają jednak, że zjawisko ma charakter krótkotrwały i w nocy z środy na czwartek wiatr zacznie stopniowo słabnąć.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.