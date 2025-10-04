Uwaga. Znany aktor z „Na Wspólnej” poszukiwany przez Interpol. Wystawiono czerwoną notę
Bartłomiej Morawski, aktor kojarzony z popularnych polskich seriali, zniknął po wyroku skazującym. Interpol wystawił za nim czerwoną notę – najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań. Policja apeluje o pomoc. W czerwcu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący Morawskiego na karę pięciu lat pozbawienia wolności. Podstawą wyroku były zarzuty dotyczące gwałtu na szesnastolatce. Po ogłoszeniu wyroku mężczyzna rozpłynął się w powietrzu.
Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania, sprawdzając jego warszawskie mieszkanie oraz miejsce zameldowania w Katowicach. Wszystkie tropy okazały się ślepe. Paradoks sytuacji polega na tym, że osoba rozpoznawalna publicznie potrafiła skutecznie uniknąć odnalezienia.
Czternaście kolejnych zarzutów
Prokuratura ujawniła informacje, które nadają całej sprawie jeszcze bardziej niepokojący wymiar. Morawski jest podejrzany o popełnienie czternastu innych przestępstw o podobnym charakterze. Według ustaleń śledczych, mężczyzna przedstawiał się nastolatkom jako fotograf, oferując realizację sesji zdjęciowych.
We wrześniu 2022 roku prokurator zarzucił Morawskiemu popełnienie dziewięciu gwałtów, w tym czterech wobec małoletnich poniżej 15. roku życia. Podejrzany usłyszał też zarzut obcowania z małoletnimi poniżej 15. roku życia, posiadania treści pornograficznych z udziałem takich osób, a także nawiązywania kontaktu celem utrwalania takich treści.
Z ofiarą, która zeznawała w sprawie zakończonej wyrokiem, umówił się w swoim studiu. Nastolatka zeznała, że namówił ją do wypicia trzech drinków, po których straciła przytomność. Podkreśliła, że nie zgodziła się na seks. „Na przemian traciłam i odzyskiwałam świadomość. Pamiętam, co mi robił” – opisała. Morawski utrzymywał, że do współżycia doszło nie tylko za zgodą, ale nawet z inicjatywy nastolatki.
Czerwona nota Interpolu
Wobec przypuszczeń, że Morawski mógł opuścić terytorium Polski, sprawą zajął się Interpol. Organizacja wydała czerwoną notę – najwyższy stopień alertu stosowany wobec osób podejrzanych o najpoważniejsze przestępstwa. 26 września 2025 roku nazwisko Bartłomieja Morawskiego zostało umieszczone na liście Interpolu o najwyższym priorytecie.
W bazie danych znalazło się zdjęcie aktora oraz jego szczegółowe dane osobowe. Morawski ma 180 centymetrów wzrostu i niebieskie oczy. Urodził się 27 lipca 1967 roku w Krapkowicach w województwie opolskim.
Policja w oficjalnym komunikacie poinformowała o możliwości posługiwania się przez poszukiwanego fałszywymi tożsamościami. Ta okoliczność znacząco komplikuje działania operacyjne i wymaga zaangażowania służb w wielu krajach jednocześnie. Każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się przełomowa w lokalizacji mężczyzny.
Kariera aktora „z zaplecza”
Bartłomiej Morawski przez lata pracował jako aktor drugoplanowy. Występował głównie w rolach epizodycznych w popularnych polskich serialach. Widzowie mogli go oglądać między innymi w „Klanie”, „Na dobre i na złe”, „Barwy szczęścia”, „Pierwszej miłości” czy „Na Wspólnej”, w którym odgrywał aż trzy role.
W serialu „Barwy szczęścia” występował w 2019 roku w roli profesora Bartnika, kardiologa. W serialu „Ojciec Mateusz” z 2020 roku pojawił się jako opiekun ekspozycji. W produkcji „Żywioły Saszy. Ogień” w 2020 roku miał epizod. W 2018 roku zagrał w filmie „Kobiety mafii” – zarówno w wersji kinowej, jak i serialowej – w jednej z ról drugoplanowych.
Morawski zagrał także kilka ról epizodycznych w filmach fabularnych, w tym „Chopin, pragnienie miłości”, „1920 Bitwa Warszawska” czy „Kobiety Mafii”. Występował również w reklamach telewizyjnych. W bazie FilmPolski jego nazwisko widnieje od początku lat 2000.
Polityczne ambicje
Poza działalnością aktorską Morawski próbował również zaistnieć na scenie politycznej. W 2005 roku wystąpił w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wcielił się w postać „pana Witka”. Dwukrotnie, choć bezskutecznie, startował do Sejmu z list tej partii.
Jego kariera aktorska przez lata przebiegała na drugim planie – występował głównie w rolach epizodycznych i drugoplanowych. Morawski pozostawał aktorem „z zaplecza”, rozpoznawalnym głównie z krótkich występów, a nie wiodących ról. Nie zyskał statusu gwiazdy, choć był aktywny w branży przez wiele lat.
Jak przebiega poszukiwanie uciekiniera?
Komisarz Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, podkreśliła w rozmowie z „Faktem”, że każdy sygnał dotyczący poszukiwań jest dokładnie sprawdzany. „Nigdy nie wiadomo, czy mamy do czynienia z prawdziwą wskazówką, czy fałszywym tropem. Osoby chcące uniknąć wymiaru sprawiedliwości zazwyczaj się ukrywają, a nierzadko pomagają im w tym bliscy. Dlatego poszukiwania mogą trwać miesiącami” – mówiła komisarz Żyłka.
Sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w województwie opolskim, skąd pochodzi poszukiwany. Funkcjonariusze sprawdzili wszystkie znane adresy, pod którymi mógł przebywać Morawski, jednak nie udało się go odnaleźć.
Czerwona nota Interpolu to międzynarodowe wezwanie do organów ścigania na całym świecie, by zlokalizowały i tymczasowo aresztowały osobę poszukiwaną w związku z ekstradycją. Opiera się na nakazie aresztowania lub orzeczeniu sądu wydanym przez władze sądowe kraju wnioskującego.
Co to oznacza dla ciebie?
Sprawa Morawskiego to brutalne przypomnienie, że przestępcy seksualni często działają w masce normalności. Ukrywają się za prestiżowymi zawodami, budują zaufanie ofiar, manipulują. Aktor, fotograf, trener – to profesje, które dają łatwy dostęp do młodych, naiwnych osób.
Jeśli masz nastoletnie dziecko, szczególnie córkę, ta sprawa powinna być dla ciebie sygnałem ostrzegawczym. Rozmawiaj z dzieckiem o bezpieczeństwie. Tłumacz, że prawdziwy fotograf nigdy nie zaprasza nastolatków do prywatnego studia bez obecności rodziców lub opiekuna. Profesjonalista zawsze wymaga zgody prawnego opiekuna na sesję z osobą niepełnoletnią.
Uczcie dzieci, że nie ma czegoś takiego jak „darmowa sesja zdjęciowa od profesjonalisty”. To klasyczna pułapka. Prawdziwi profesjonaliści biorą pieniądze za swoją pracę albo pracują z agencjami, które pilnują bezpieczeństwa modeli. Jeśli ktoś oferuje „bezpłatną sesję”, to czerwona flaga.
Sygnały ostrzegawcze
Naucz dziecko rozpoznawać sygnały ostrzegawcze. Dorosły mężczyzna, który namawia nastolatkę do wypicia alkoholu? To nie jest „fajny dorosły” – to potencjalny przestępca. Każda propozycja wypicia „czegoś na rozluźnienie” powinna kończyć się natychmiastowym wyjściem z takiego miejsca.
Podkreślaj dziecku, że może w każdej chwili zadzwonić po pomoc. Bez konsekwencji, bez kłótni, bez pytań „dlaczego tam poszłaś”. Ważne, żeby miało pewność, że rodzic po nie przyjedzie, odbierze telefon, pomoże – niezależnie od sytuacji.
Monitoruj, z kim twoje dziecko się kontaktuje w internecie. Przestępcy seksualni często zaczynają od budowania relacji online – na Instagramie, TikToku, Facebooku. Oferują sesje, wyjazdy, „szansę na karierę”. To wszystko może być pułapką.
Jeśli masz informacje
Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o miejscu pobytu Bartłomieja Morawskiego, o kontakt z najbliższą jednostką policji lub bezpośrednio z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach. Każda wskazówka może okazać się kluczowa dla rozwiązania sprawy.
Pamiętaj, że czerwona nota Interpolu oznacza, że poszukiwany może przebywać w dowolnym kraju na świecie. Jeśli widzisz kogoś podobnego do zdjęcia z bazy Interpolu, nie próbuj sam go zatrzymywać. Zadzwoń na policję i przekaż informację.
Morawski może posługiwać się fałszywymi dokumentami, zmieniać wygląd, ukrywać się pod innym nazwiskiem. To utrudnia poszukiwania, ale nie czyni ich niemożliwymi. Im więcej osób będzie świadomych, że taki człowiek jest poszukiwany, tym większa szansa na jego ujęcie.
