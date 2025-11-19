Uważaj. Banki wprowadzają nowe limity wypłat z bankomatów. Sprawdź, ile naprawdę możesz pobrać
Od 2025 roku banki w całej Polsce wprowadziły ograniczenia dotyczące wypłat z bankomatów. Zmiany odczują zarówno osoby płacące gotówką na co dzień, jak i klienci, którzy korzystają z bankomatów tylko okazjonalnie. Sprawdziliśmy, jakie limity obowiązują teraz w największych bankach i dlaczego instytucje finansowe tak mocno zaostrzyły zasady.
Gotówka coraz trudniej dostępna. Banki zaostrzają limity
Choć płatności telefonem i kartą rosną z każdym rokiem, wielu Polaków nadal regularnie korzysta z gotówki. W małych miejscowościach terminali wciąż brakuje. W sytuacjach awaryjnych gotówka nadal bywa niezastąpiona. Dlatego nowe limity wypłat wzbudzają tak duże emocje.
Banki podkreślają, że zmiany wynikają z troski o bezpieczeństwo finansowe klientów. Ograniczenie kwot ma zmniejszyć ryzyko strat w przypadku kradzieży karty, wycieku danych lub oszustwa.
Od czego zależy limit wypłat
Kwota, jaką możesz pobrać z bankomatu w 2025 roku, zależy od kilku czynników:
rodzaj karty i konta – konta premium mają zdecydowanie wyższe limity,
ustawienia klienta w aplikacji – większość banków pozwala na zmianę limitu w kilka sekund,
sieć bankomatów – w urządzeniach obcych operatorów limity bywają niższe,
godzina transakcji – część banków wprowadza nocne ograniczenia bezpieczeństwa,
ograniczenia techniczne bankomatu – urządzenie może wydać tylko określoną liczbę banknotów.
Ile wypłacisz w 2025 roku. Limity największych banków
PKO BP – do 10 000 zł dziennie, standardowo 5 000 zł na jedną wypłatę.
Santander Bank Polska – 5 000 zł z możliwością szybkiej zmiany limitu.
ING Bank Śląski – do 5 000 zł, klienci premium do 8 000 zł.
Alior Bank – standard 3 000 zł, po zgłoszeniu nawet 10 000 zł.
Bank Millennium – 5 000 zł, dla klientów premium do 10 000 zł.
mBank – standard 4 000 zł, limit można podnieść w panelu klienta.
Euronet – około 4 000 zł na jedną transakcję, niezależnie od banku.
Limity są wyraźnie niższe niż jeszcze kilka lat temu. Banki otwarcie mówią, że trend ten będzie się pogłębiał.
Dlaczego banki ograniczają gotówkę
Utrzymanie bankomatów jest coraz droższe. Liczba urządzeń maleje z roku na rok. Banki przyznają, że obsługa gotówki staje się nieopłacalna. Jednocześnie instytucje promują płatności cyfrowe, które są tańsze, szybsze i – według ekspertów – bezpieczniejsze.
Limity mają również chronić klientów. W przypadku kradzieży karty maksymalna strata jest mniejsza.
Jak wypłacić większą kwotę
Jeśli potrzebujesz więcej gotówki, masz kilka opcji:
podnieś limit w aplikacji bankowej,
złóż jednorazową dyspozycję w oddziale,
wypłać pieniądze w kasie banku,
rozłóż wypłatę na kilka transakcji w ciągu dnia.
Co to oznacza dla Ciebie
Nowe limity wypłat mogą utrudnić szybkie pobranie dużej kwoty, zwłaszcza w sytuacjach nagłych. Warto wcześniej sprawdzić limity w swojej aplikacji i upewnić się, że są one dostosowane do Twoich planów. Eksperci przewidują, że w kolejnych latach gotówka będzie coraz mniej dostępna, a limity mogą być jeszcze niższe.
Banki w 2025 roku znacząco ograniczyły wypłaty z bankomatów. Wiele osób dopiero przy urządzeniu dowiaduje się, że nie pobierze tyle, ile potrzebuje. Kluczowe jest wcześniejsze ustawienie limitów i przygotowanie się na to, że gotówka będzie odgrywać coraz mniejszą rolę w systemie finansowym.
