Uważaj, bo to dotyczy także Ciebie. Gigantyczny wyciek danych Polaków. PESEL-e, dowody i konta bankowe w rękach hakerów

15 listopada 2025 17:16

Od 1 listopada trwa jeden z największych cyberataków ostatnich lat. Popularny serwis finansowy SuperGrosz padł ofiarą włamania, a dane tysięcy Polaków trafiły do cyberprzestępców. Minister cyfryzacji potwierdził, że atak jest poważny i może mieć długotrwałe skutki. Klienci zostali postawieni przed faktem dokonanym – ich tożsamości mogą być już wystawione na sprzedaż.

Co się stało? Ujawniono skalę wycieku
Według Ministerstwa Cyfryzacji hakerzy uzyskali dostęp do pełnych profili klientów SuperGrosz. Skradziono m.in.:

  • imiona i nazwiska,
  • numery PESEL,
  • dane z dowodów osobistych,
  • adresy zamieszkania,
  • e-maile i numery telefonów,
  • numery kont bankowych,
  • informacje o zatrudnieniu i stanie cywilnym.

Śledczy wskazują, że grupę hakerską powiązano z Europą Wschodnią, a pakiety danych wystawiono już w darknecie. To właśnie tam trafiają informacje wykorzystywane do kradzieży tożsamości i wyłudzeń finansowych.

Rząd apeluje: natychmiast zastrzeż PESEL
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wydał pilny komunikat. Każda osoba, która kiedykolwiek korzystała z usług SuperGrosz, powinna:

  • zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na gov.pl,
  • zmienić hasła do bankowości i wszystkich serwisów finansowych,
  • włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe,
  • monitorować swoje konta i historię operacji.

W najbliższych dniach ruszy rządowy serwis bezpiecznedane.gov.pl, który umożliwi sprawdzenie, czy nasze dane znajdują się na liście skradzionych.

Jak chronić się po cyberataku — najważniejsze kroki
Eksperci cyberbezpieczeństwa podkreślają, że nie trzeba być klientem zaatakowanej firmy, aby paść ofiarą cyberprzestępców. Warto wykonać podstawowe działania:

  • zastrzec PESEL,
  • zmienić hasła do kluczowych kont,
  • regularnie sprawdzać rachunki bankowe,
  • pobierać raport BIK i monitorować zapytania kredytowe,
  • ignorować linki z podejrzanych SMS-ów i maili,
  • zgłaszać próby wyłudzeń do CERT Polska.

Coraz więcej cyberataków na Polskę
Wyciek z SuperGrosz nie jest odosobniony. Ostatnie tygodnie przyniosły cyberataki m.in. na Itakę i infrastrukturę administracji publicznej. Liczba prób włamań do polskich systemów wzrosła już o ponad 60 procent. Przestępcy coraz częściej uderzają również w szpitale, media i urzędy.

Co to oznacza dla Ciebie
Skutki wycieku mogą być bardzo dotkliwe:

  • zaciągnięcie kredytu na Twoje dane,
  • kradzież środków z konta,
  • podszywanie się pod Twoją tożsamość,
  • fałszywe umowy, zakupy i zobowiązania,
  • ataki phishingowe i wyłudzenia.

Kluczowe jest, aby działać szybko. Zastrzeżenie numeru PESEL zajmuje kilka minut, a może powstrzymać najbardziej niebezpieczne nadużycia. W cyfrowej rzeczywistości bezpieczeństwo danych jest obowiązkiem każdego z nas — a chwila nieuwagi może kosztować znacznie więcej niż pieniądze.Cyberatak na SuperGrosz to jedno z najpoważniejszych naruszeń bezpieczeństwa danych w Polsce. Jeżeli korzystałaś z tego serwisu lub obawiasz się o swoje dane, zareaguj natychmiast: zastrzeż PESEL, zmień hasła i monitoruj swoje finanse.

