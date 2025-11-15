Uważaj, bo to dotyczy także Ciebie. Gigantyczny wyciek danych Polaków. PESEL-e, dowody i konta bankowe w rękach hakerów
Od 1 listopada trwa jeden z największych cyberataków ostatnich lat. Popularny serwis finansowy SuperGrosz padł ofiarą włamania, a dane tysięcy Polaków trafiły do cyberprzestępców. Minister cyfryzacji potwierdził, że atak jest poważny i może mieć długotrwałe skutki. Klienci zostali postawieni przed faktem dokonanym – ich tożsamości mogą być już wystawione na sprzedaż.
Co się stało? Ujawniono skalę wycieku
Według Ministerstwa Cyfryzacji hakerzy uzyskali dostęp do pełnych profili klientów SuperGrosz. Skradziono m.in.:
- imiona i nazwiska,
- numery PESEL,
- dane z dowodów osobistych,
- adresy zamieszkania,
- e-maile i numery telefonów,
- numery kont bankowych,
- informacje o zatrudnieniu i stanie cywilnym.
Śledczy wskazują, że grupę hakerską powiązano z Europą Wschodnią, a pakiety danych wystawiono już w darknecie. To właśnie tam trafiają informacje wykorzystywane do kradzieży tożsamości i wyłudzeń finansowych.
Rząd apeluje: natychmiast zastrzeż PESEL
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wydał pilny komunikat. Każda osoba, która kiedykolwiek korzystała z usług SuperGrosz, powinna:
- zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na gov.pl,
- zmienić hasła do bankowości i wszystkich serwisów finansowych,
- włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe,
- monitorować swoje konta i historię operacji.
W najbliższych dniach ruszy rządowy serwis bezpiecznedane.gov.pl, który umożliwi sprawdzenie, czy nasze dane znajdują się na liście skradzionych.
Jak chronić się po cyberataku — najważniejsze kroki
Eksperci cyberbezpieczeństwa podkreślają, że nie trzeba być klientem zaatakowanej firmy, aby paść ofiarą cyberprzestępców. Warto wykonać podstawowe działania:
- zastrzec PESEL,
- zmienić hasła do kluczowych kont,
- regularnie sprawdzać rachunki bankowe,
- pobierać raport BIK i monitorować zapytania kredytowe,
- ignorować linki z podejrzanych SMS-ów i maili,
- zgłaszać próby wyłudzeń do CERT Polska.
Coraz więcej cyberataków na Polskę
Wyciek z SuperGrosz nie jest odosobniony. Ostatnie tygodnie przyniosły cyberataki m.in. na Itakę i infrastrukturę administracji publicznej. Liczba prób włamań do polskich systemów wzrosła już o ponad 60 procent. Przestępcy coraz częściej uderzają również w szpitale, media i urzędy.
Co to oznacza dla Ciebie
Skutki wycieku mogą być bardzo dotkliwe:
- zaciągnięcie kredytu na Twoje dane,
- kradzież środków z konta,
- podszywanie się pod Twoją tożsamość,
- fałszywe umowy, zakupy i zobowiązania,
- ataki phishingowe i wyłudzenia.
Kluczowe jest, aby działać szybko. Zastrzeżenie numeru PESEL zajmuje kilka minut, a może powstrzymać najbardziej niebezpieczne nadużycia. W cyfrowej rzeczywistości bezpieczeństwo danych jest obowiązkiem każdego z nas — a chwila nieuwagi może kosztować znacznie więcej niż pieniądze.Cyberatak na SuperGrosz to jedno z najpoważniejszych naruszeń bezpieczeństwa danych w Polsce. Jeżeli korzystałaś z tego serwisu lub obawiasz się o swoje dane, zareaguj natychmiast: zastrzeż PESEL, zmień hasła i monitoruj swoje finanse.
