Uważaj, co masz na działce. Ruszyły kontrole w całej Polsce, kary mogą sięgnąć 50 tys. zł
Właściciele domów i działek w całej Polsce powinni przygotować się na wzmożone kontrole. Urzędnicy coraz częściej pojawiają się na posesjach bez zapowiedzi, a wykrycie nieprawidłowości może skończyć się bardzo dotkliwymi karami. W grę wchodzą nie tylko mandaty, ale także nakazy rozbiórki i opłaty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Nowa fala kontroli to efekt zmian technologicznych i zaostrzenia podejścia do przepisów. Nadzór budowlany korzysta dziś z dronów, zdjęć lotniczych oraz systemów analizujących dane geodezyjne. Dzięki temu urzędnicy mogą szybko wykryć obiekty, które nie widnieją w dokumentacji. Nie trzeba już zgłoszenia od sąsiada. System sam wychwytuje niezgodności i kieruje sprawę do kontroli.
Pod szczególną lupą znalazły się wiaty, ogrodzenia oraz zbiorniki na nieczystości. W wielu przypadkach właściciele są przekonani, że takie elementy nie wymagają formalności. Tymczasem przepisy bywają bardziej skomplikowane. Nawet niewielka zmiana konstrukcji może sprawić, że wiata zostanie uznana za budynek, a to oznacza zupełnie inne wymagania i konieczność uzyskania zgód.
Problemy pojawiają się także przy ogrodzeniach. Choć do określonej wysokości nie trzeba ich zgłaszać, to obowiązują konkretne zasady bezpieczeństwa i lokalizacji. Przesunięcie płotu poza granicę działki lub zastosowanie niebezpiecznych elementów może skutkować nakazem demontażu i dodatkowymi opłatami.
Równolegle prowadzone są kontrole dotyczące szamb i przydomowych oczyszczalni. Urzędnicy sprawdzają, czy właściciele mają podpisane umowy na wywóz nieczystości i czy faktycznie z nich korzystają. Weryfikowane są dokumenty oraz porównywane zużycie wody z ilością odprowadzanych ścieków. W przypadku poważnych naruszeń kary mogą sięgnąć nawet 50 tys. zł.
Wielu właścicieli zaskakuje również fakt, że kontrolerzy mają prawo wejść na teren posesji. Jeśli posiadają odpowiednie upoważnienie, mogą przeprowadzić kontrolę w ciągu dnia, a utrudnianie im pracy może przynieść dodatkowe konsekwencje. W praktyce oznacza to, że brak reakcji lub odmowa współpracy tylko pogarsza sytuację.
Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, właściciel staje przed wyborem. Może usunąć problem lub spróbować go zalegalizować. Ta druga opcja bywa kosztowna i możliwa tylko wtedy, gdy obiekt spełnia lokalne przepisy. W przeciwnym razie pozostaje rozbiórka.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto jak najszybciej sprawdzić, czy wszystkie elementy na Twojej działce są zgodne z przepisami. Nawet drobne uchybienia mogą dziś zostać wykryte i kosztować znacznie więcej niż ich wcześniejsze uporządkowanie. W dobie cyfrowych kontroli „niewidzialne” obiekty przestały istnieć.
