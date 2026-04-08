Uważaj, co masz w przedpokoju. Jedno urządzenie i możesz dostać wezwanie do zapłaty

8 kwietnia 2026 14:20 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wielu Polaków było przekonanych, że temat abonamentu RTV odchodzi w przeszłość. Tymczasem rzeczywistość w 2026 roku wygląda zupełnie inaczej. Kontrole wracają, a konsekwencje mogą być bardzo kosztowne.

Kontrole znowu w terenie

Poczta Polska ponownie intensyfikuje działania związane z abonamentem radiowo-telewizyjnym. Przepisy sprzed lat nadal obowiązują, a urzędnicy coraz częściej sprawdzają, kto faktycznie posiada odbiorniki.

W praktyce oznacza to wizyty kontrolerów, którzy nie przychodzą z listem, lecz z konkretnym celem – ustalić, czy w mieszkaniu znajduje się sprzęt wymagający opłaty.

Wystarczy jeden przedmiot

Najważniejsze jest jedno: nie liczy się to, co oglądasz, ale to, co masz.

Jeśli w domu znajduje się telewizor z tunerem, nawet jeśli używasz go wyłącznie do internetu, w świetle prawa jesteś zobowiązana do płacenia abonamentu.

Nie ma znaczenia brak anteny czy korzystanie tylko z platform streamingowych. Sam fakt posiadania urządzenia może być podstawą do naliczenia opłat.

Czy musisz wpuścić kontrolera

Masz prawo odmówić wejścia do mieszkania. Kontroler nie ma takich uprawnień jak policja czy urząd skarbowy.

Problem pojawia się jednak w momencie, gdy:

  • sama wpuszczasz kontrolera,
  • ktoś z domowników otworzy drzwi,
  • urządzenie jest widoczne już z progu mieszkania.

To wystarczy, by sporządzić protokół.

Kara to dopiero początek

Jeśli kontrola wykaże brak rejestracji odbiornika, konsekwencje mogą być poważne.

Jednorazowa kara to kilkaset złotych, ale to nie wszystko. Możliwe jest także naliczenie zaległych opłat za kilka lat wstecz.

W efekcie kwota może wzrosnąć do kilku tysięcy złotych, a sprawa może trafić do egzekucji.

Firmy są szczególnie narażone

Jeszcze trudniejsza sytuacja dotyczy przedsiębiorców. W ich przypadku opłata liczona jest za każdy odbiornik.

To oznacza, że:

  • radio w biurze,
  • sprzęt w warsztacie,
  • radio w samochodzie firmowym

mogą generować dodatkowe obowiązki i koszty.

Co z telefonem i tabletem

Nowoczesne urządzenia mobilne nie podlegają tym samym zasadom. Jeśli oglądasz treści wyłącznie na smartfonie lub tablecie, nie musisz płacić abonamentu.

To jedna z największych nieścisłości w przepisach, która wciąż nie została rozwiązana.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli masz w domu telewizor lub radio, warto upewnić się, czy obowiązek abonamentowy Cię dotyczy.

