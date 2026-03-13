Uważaj, jeśli masz konto w PKO BP. Bank wydał pilny komunikat dla wszystkich klientów

13 marca 2026 14:45 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

PKO BP poinformował swoich klientów o planowanych pracach technicznych, które odbędą się już w najbliższy weekend. W określonych godzinach część usług bankowych może być czasowo niedostępna. Bank zaleca, aby ważne operacje finansowe wykonać wcześniej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Komunikat pojawił się na oficjalnej stronie instytucji.

Przerwa techniczna w nocy
Z informacji przekazanych przez PKO BP wynika, że prace serwisowe zaplanowano w nocy z 13 na 14 marca. Utrudnienia mogą wystąpić między godziną 22:00 a 04:00.

W tym czasie klienci mogą mieć problem z korzystaniem z niektórych systemów bankowych. Dotyczy to przede wszystkim aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych banku.

Utrudnienia mogą objąć między innymi:

• aplikację mobilną IKO
• aplikację iPKO biznes
• aplikację PKO Junior
• serwis internetowy iPKO
• serwis iPKO biznes
• platformę Inteligo

Bank uspokaja jednak, że płatności kartami mają działać normalnie.

Co zrobić przed przerwą
PKO BP zaleca, aby wszystkie ważne przelewy lub inne operacje finansowe zaplanować wcześniej. Pozwoli to uniknąć problemów w czasie prowadzenia prac technicznych.

Takie przerwy są związane z aktualizacją systemów oraz poprawą bezpieczeństwa usług bankowych.

Nowe funkcje dla przedsiębiorców
Bank poinformował również o zmianach w aplikacji iPKO biznes przeznaczonej dla klientów firmowych. Po aktualizacji wprowadzono bardziej przejrzysty układ menu oraz nowe funkcje zarządzania finansami.

Użytkownicy mogą teraz w jednym miejscu sprawdzić wszystkie swoje karty firmowe w nowej zakładce „Karty”. Aplikacja umożliwia także łatwiejszą zmianę rachunku przypisanego do płatności BLIK.

Dodatkowo pojawiła się możliwość wykonywania przelewów do ZUS bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Co to oznacza dla klientów
Jeśli korzystasz z usług PKO BP, w nocy z 13 na 14 marca możesz napotkać chwilowe problemy z dostępem do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

Dlatego warto wcześniej zaplanować najważniejsze operacje finansowe, aby uniknąć utrudnień podczas zapowiedzianej przerwy technicznej.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl