Uważaj, jeśli mieszkasz na Mazowszu. Te miejsca zostaną bez prądu nawet na cały dzień
Mieszkańcy Warszawy i wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Rozpoczęła się fala planowanych wyłączeń prądu, które w niektórych lokalizacjach potrwają nawet kilkanaście godzin. Dla wielu osób oznacza to realne problemy w codziennym funkcjonowaniu, od braku ogrzewania po ograniczony dostęp do Internetu i pracy zdalnej.
Pierwsze przerwy w dostawie energii rozpoczęły się już 8 kwietnia i obejmują kolejne dni. W samej Warszawie lista jest długa i dotyczy wielu dzielnic. Na Włochach prądu zabraknie między innymi na ulicach Muszkieterów, Rękodzielniczej i Sycowskiej. Utrudnienia pojawią się również na Białołęce, gdzie wyłączenia obejmą ulice Modlińską, Pochyłą oraz Poetów.
Kolejne dni przyniosą dalsze odcięcia. 9 kwietnia problemy pojawią się m.in. na ulicach Aleksandra Fleminga, Duninów, Kazimierza Pułaskiego i Rozewskiej. W niektórych punktach, jak przy ulicy Sytej, przerwy potrwają niemal cały dzień. 10 kwietnia bez prądu pozostaną ulice Działy i Połączona, a dzień później utrudnienia dotkną Pragę Południe, w tym okolice Fieldorfa Nila, Ostrobramskiej i Zamienieckiej. 13 kwietnia wyłączenie obejmie również fragment ulicy Puławskiej, a cała akcja zakończy się 14 kwietnia kolejną serią przerw w różnych częściach miasta.
Problem nie dotyczy wyłącznie stolicy. W wielu gminach Mazowsza sytuacja wygląda podobnie. Przerwy zaplanowano między innymi w Małej Wsi, Nowym Duninowie, Słupnie, Starej Białej, Brudzeniu Dużym oraz Maszewie Dużym. W części z tych miejscowości wyłączenia powtarzają się w kilku dniach, co dodatkowo komplikuje życie mieszkańców.
Powód tych działań jest jeden, ale dla wielu osób mało pocieszający. Operatorzy prowadzą modernizację sieci energetycznej, która ma poprawić jakość dostaw prądu i umożliwić podłączenie nowych odbiorców. To inwestycja na przyszłość, ale jej skutki już teraz są odczuwalne.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli mieszkasz w jednym z objętych obszarów, warto wcześniej sprawdzić harmonogram wyłączeń i przygotować się na brak energii. Naładuj urządzenia, zaplanuj pracę i zabezpiecz najważniejsze sprzęty. Te kilka godzin bez prądu może zaskoczyć bardziej, niż się wydaje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.