Uważaj jeśli mieszkasz w bloku. Jedna pomyłka sąsiada może podnieść Twój czynsz
Coraz więcej mieszkańców bloków w Polsce otrzymuje niepokojące pisma od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W wielu przypadkach pojawiają się w nich informacje o podwyżce opłat za śmieci. Powód bywa zaskakujący: nieprawidłowa segregacja odpadów. Problem polega na tym, że konsekwencje finansowe mogą dotknąć wszystkich mieszkańców, nawet jeśli sami przestrzegają zasad.
Prawo w tej sprawie działa bardzo surowo.
Czerwona naklejka na kontenerze
Firmy odbierające odpady mają obowiązek kontrolowania, czy śmieci są segregowane prawidłowo. Nie chodzi o dokładne przeszukiwanie worków. Często wystarczy szybka kontrola zawartości pojemnika.
Jeśli w kontenerze na papier znajdą się butelki plastikowe albo w pojemniku na szkło pojawią się odpady zmieszane, pracownicy mogą uznać, że segregacja została naruszona.
Wtedy uruchamiana jest procedura.
Na pojemniku pojawia się ostrzeżenie, często w formie wyraźnej naklejki informującej o nieprawidłowej segregacji. Firma wywozowa sporządza dokumentację i przekazuje informację do gminy lub miasta.
Od tego momentu sprawa trafia do urzędników.
Kara może być wielokrotnie wyższa
Jeśli urząd uzna, że obowiązek selektywnej zbiórki odpadów nie został spełniony, może nałożyć tzw. opłatę podwyższoną.
Zgodnie z przepisami może ona wynosić nawet od dwóch do czterech razy więcej niż standardowa stawka za wywóz śmieci.
W praktyce oznacza to, że rachunki za odpady mogą gwałtownie wzrosnąć.
Przykładowo jeśli normalna opłata wynosi około 30 zł miesięcznie za osobę, po nałożeniu kary może wzrosnąć nawet do 90 lub 120 zł.
W przypadku większych rodzin oznacza to setki złotych dodatkowych kosztów w jednym miesiącu.
Dlaczego płacą wszyscy mieszkańcy
Najwięcej emocji budzi fakt, że w blokach kara rzadko dotyczy jednej osoby. W praktyce obejmuje wszystkich mieszkańców korzystających z danego miejsca gromadzenia odpadów.
Powód jest prosty. Dla gminy odpowiedzialnym podmiotem nie jest pojedynczy lokator, lecz zarządca nieruchomości – czyli spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.
Jeśli więc w altanie śmietnikowej dochodzi do naruszeń zasad segregacji, kara administracyjna trafia do zarządcy budynku.
Ten z kolei rozdziela koszty pomiędzy wszystkich mieszkańców w ramach opłat eksploatacyjnych.
Jak spółdzielnie próbują się bronić
W wielu miastach zarządcy zaczęli wprowadzać dodatkowe środki kontroli. Najczęściej instalowany jest monitoring przy altanach śmietnikowych.
Dzięki nagraniom możliwe jest ustalenie, kto wyrzucił odpady niezgodnie z zasadami. W takiej sytuacji kara może zostać przeniesiona na konkretnego lokatora.
Część osiedli wprowadza również zamykane altany lub systemy identyfikacji mieszkańców przy wyrzucaniu śmieci.
Ma to ograniczyć zarówno błędy mieszkańców, jak i podrzucanie odpadów przez osoby z zewnątrz.
Co to oznacza dla mieszkańców
W praktyce oznacza to, że nawet jeśli ktoś starannie segreguje odpady w domu, wciąż może zapłacić wyższy rachunek przez błędy innych osób.
Dlatego administracje budynków coraz częściej apelują o zwracanie uwagi na porządek w altanach śmietnikowych oraz zgłaszanie problemów do zarządców.
W obecnym systemie jedna nieprawidłowa segregacja może bowiem oznaczać podwyżkę opłat dla całej klatki lub nawet całego bloku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.